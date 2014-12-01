Кравчук считает, что бесполезно надеяться на выполнение Минских соглашений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

“В Минских соглашениях пунктов много, но (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал, что Россия никакой ответственности не несет, потому что ничего не подписывала. Боевики, руководители так называемых “ЛНР” и “ДНР” сказали, что они вообще не будут выполнять Минские соглашения. Ни один пункт не выполнен и не будет выполнен, потому что для выполнения вопросов такого ранга нужно, чтобы документы подписывали не почетный президент Кучма, посол России (Михаил Зурабов) и представители ОБСЕ, а главы государств либо по их поручению министры иностранных дел. А все остальное - это просто оттягивание развязки, что и происходит”, - сказал Кравчук.

Читайте такжеРоссия развалится, если начнет широкомасштабное вторжение в Украину - КравчукПо его мнению, для реального урегулирования ситуации необходимо, чтобы проблему решили пять стран-гарантов украинской независимости.

“Государства-гаранты, а их пять - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай - должны собраться и подвести итог, как выполняется подписанный ими (Будапештский) меморандум. И если не выполняется, то почему, и предложить механизмы его выполнения. Потому что в свое время механизмы точно прописаны не были. Поэтому теперь имеем такое отношение к этому меморандуму”, - подчеркнул Кравчук.