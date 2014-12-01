Кравчук считает, что бесполезно надеяться на выполнение Минских соглашений
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает бесполезным надеяться на выполнение Минских договоренностей, поскольку такие документы должны подписывать президенты или как минимум министры иностранных дел, а не бывшие президенты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
“В Минских соглашениях пунктов много, но (министр иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал, что Россия никакой ответственности не несет, потому что ничего не подписывала. Боевики, руководители так называемых “ЛНР” и “ДНР” сказали, что они вообще не будут выполнять Минские соглашения. Ни один пункт не выполнен и не будет выполнен, потому что для выполнения вопросов такого ранга нужно, чтобы документы подписывали не почетный президент Кучма, посол России (Михаил Зурабов) и представители ОБСЕ, а главы государств либо по их поручению министры иностранных дел. А все остальное - это просто оттягивание развязки, что и происходит”, - сказал Кравчук.
Читайте такжеРоссия развалится, если начнет широкомасштабное вторжение в Украину - КравчукПо его мнению, для реального урегулирования ситуации необходимо, чтобы проблему решили пять стран-гарантов украинской независимости.
“Государства-гаранты, а их пять - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай - должны собраться и подвести итог, как выполняется подписанный ими (Будапештский) меморандум. И если не выполняется, то почему, и предложить механизмы его выполнения. Потому что в свое время механизмы точно прописаны не были. Поэтому теперь имеем такое отношение к этому меморандуму”, - подчеркнул Кравчук.