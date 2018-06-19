Бурбак: Инженерное обустройство границы с РФ успешно выполняется

На Харьковщине в этом году завершат инженерное обустройство границы с Россией. Параллельно продолжаются работы в Сумской области.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны, передает пресс-служба НФ.

"Хочу проинформировать вас, что проект инженерного обустройства границы с Россией выполняется даже несмотря на хроническое недофинансирование. Уже в этом году будет завершена государственная граница в Харьковской области (протяженность участка - 270 км, из которых 220 километров уже обустроены). Параллельно продолжаются работы в Сумской области", - сказал он.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков на днях лично инспектировал работы. Необходимость реальной границы с Московией не вызывает сомнения у украинцев. "Народный фронт" никому не позволит пересмотреть эту государственную политику. Критика идеи обустройства государственной границы - это работа на агрессора и Кремль", - подчеркнул Максим Бурбак.