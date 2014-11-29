У Порошенко предлагают голосовать за каждого министра отдельно

Об этом заявил заместитель председателя фракции Мустафа Найем в эфире программы "Шустер Live", пишет Украинская правда.

"Мы сейчас будем голосовать за правительство. Я знаю примерно те кандидатуры, которые наша фракция хочет предложить. Они были озвучены на нашей фракции. Но я не слышал кандидатур от Арсения Петровича, и к нам никто не приходил, не называл эти фамилии", - сказал он.

"Мы бы хотели, чтобы эти слушания проходили не только в прямом эфире, но и на заседаниях фракции. Пусть приходят, пусть расскажут, что они хотят увидеть", - добавил Найем.

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"И самое главное: у нас есть одна глупая традиция - голосовать за Кабинет министров "пакетом". Выносится кагалом 12-15-17 фамилий, и все голосуют. Я, например, никогда не понимал, как это происходит. Поэтому у меня предложение к вам ("Народному фронту") как к нашим партнерам по коалиции, и к "Самопомощи", "Батькивщине"...", - продолжил политик.

"Давайте выдвинем такую инициативу – что мы в парламенте заслушиваем каждого министра и голосуем за каждого министра. В этом случае мы будем видеть настоящую поддержку (министров)", - добавил он.