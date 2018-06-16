Денисова заявляет о затягивании процесса посещения удерживаемых в РФ украинцев

Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона медлит с предоставлением разрешений и выполнением других процедур, необходимых для посещения украинских политических заключенных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сегодня планирует посетить незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка, который содержится в тюрьме в городе Владимир.

Об этом она сообщила телеканалу «112 Украина».

«Сейчас мы движемся в направлении Владимирского централа, где содержится Николай Карпюк, чтобы посетить его. Мы прилетели в Салехард, и уже когда были в дороге, наше посольство получило письмо, что они якобы не успевают согласовать процедуры, в соответствии с международными конвенциями, и предоставить возможность встретиться с Карпюком представителям консульства. Пока там ничего не написано обо мне как уполномоченном. Поэтому мы едем. Будем подавать заявление в соответствии с российским кодексом, чтобы мне дали встретиться с Карпюком», - сказала Денисова.

Она также выразила сожаление, что не удалось посетить в колонии режиссера Олега Сенцова.

Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона медлит с предоставлением разрешений и выполнением других процедур, необходимых для посещения украинских политических заключенных.

«Пока никого не удалось посетить. Потому что я считаю, что на сегодняшний день происходит затягивание процесса посещения мной граждан Украины, которые находятся в колониях РФ. Если были договоренности двух президентов о предоставлении такой возможности - встретиться - так надо уменьшить все сроки прохождения документов», - отметила Денисова.

Также она подтвердила информацию о договоренности провести встречу с российской коллегой Татьяной Москальковой в понедельник, 18 июня, в 14.00.

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Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ. Она планировала в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

15 июня Денисова отправилась в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что переговоры с российской стороной по поводу мониторинговых визитов на территории РФ зашли в тупик.

В тот же день Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «личной инициативе», и её визит не был согласован.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве в понедельник, 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных, которых удерживают в России и Украине.

Справка УНИАН. В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинца Станислава Клыха и Карпюка к 20 и 22,5 года заключения, соответственно, в колонии строгого режима. Их осудили за якобы участие в банде, убийстве и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Кроме того, Карпюк якобы в конце 1994 - начале 1995 гг. сам принимал в них участие. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в Россию запросы о передаче Карпюка и Клыха.