В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об импичменте президента

Сейчас текст проекта закона на сайте парламента отсутствует, пишет Радио Свобода.

Авторы документа - представители фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко и Андрей Кожемякин.

Кроме того, коалиционное соглашение предусматривает принятие закона, который урегулирует процедуру привлечения президента к ответственности в порядке импичмента.

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Конституция предусматривает, что президент может быть смещен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Вопрос об увольнении в порядке импичмента инициируется большинством от конституционного состава парламента.

В Украине нет специального закона относительно применения процедуры импичмента.