Украинский интерес. Европейская диалектика, испытание НАТО и подарок от ОПЕК

На уходящей неделе украинцы убедились, что в Европейском Союзе существует целая палитра мнений относительно происходящего на Донбассе. По понятным причинам больше других понравилась позиция Дали Грибайскайте – литовский президент в Киеве продолжила линию на острую критику политики России, официально объявив о готовности поставлять (реэкспортировать) оружие в Украину. С другой стороны, глава Чехии Милош Земан, то и дело отличающийся скандальными заявлениями, увидел необходимость «финляндизации» Украины. Довольно неожиданно ему вторил покидающий должность президента Европейского Совета Херман ван Ромпей, для которого вдруг приемлемым стал вариант, подобный переговорам Израиля и ООП о судьбе палестинских территорий. Своеобразную точку в этой заочной дискуссии поставила Ангела Меркель, отметившая, что санкции против нарушающей нормы международного права России сегодня неизбежны.

Впервые побывавший в Киеве еврокомиссар по вопросам соседства Йоханнес Хан словно несет на себе «бремя белого человека», оказавшегося в окружении аборигенов. Он обещает официальному Киеву стабильную финансовую помощь и инспекции раз в три месяца для проверки выполнения украинской властью евро—указаний. Интересно, что предшественник господина Хана Штефан Фюле, хорошо владеющий не только русским языком, но и политической ситуацией в Украине, обвинил некоторые страны ЕС, включая Германию, в нежелании предоставлять нашей стране европейскую перспективу. Она, напомним, официально не артикулирована до сих пор.

Во время визита Дали Грибаускайте на высшем уровне прозвучала тема перспектив вступления Украины в НАТО, отраженной в коалиционном соглашении Верховной Рады восьмого созыва. Петр Порошенко отметил, что соответствующее решение будет приниматься на референдуме, что вполне соответствует европейской практике. Очевидно, что плебисцит на чувствительную тему не пройдет в ближайшие год-два, а дальше все будет зависеть от самих украинцев. Показательно, что посетивший Киев следом за Грибаускайте главнокомандующий сил Альянса в Европе генерал Филипп Бридлав был не слишком резким в публичных заявлениях, зато генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что двери организации всегда открыты для Украины.

Страны Запада определенно не намерены принимать решения, способные раздразнить Россию, делая ставку на другие методы. Пока США и ЕС радует динамика цен на нефть – основной экспортный продукт Российской Федерации. Страны ОПЕК приняли решение не сокращать квоты на добычу «черного золота», обеспечив падение ее цены. Этот шаг не только создает серьезные проблемы для России, которые Владимир Путин пытается скрыть за публичной бравадой, но и лишает США экономической целесообразности добывать сланцевый газ.

Ухитрились удивить кремлевские марионетки из ДНР, к переговорам с которым настойчиво призывает Украину Сергей Лавров. Они решили обратиться к Совету Безопасности ООН с просьбой ввести на Донбасс российских миротворцев. И это, как представляется, далеко не демонстрация самоуверенности, а стремление Кремля расширить себе пространство для политического маневра.

Евгений Магда