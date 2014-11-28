Генпрокурора Ярему просят помочь с выполнением решений судов

Как сообщают «Комментарии», об этом говорится в их открытом письме.

Напомним, по инициативе нескольких кандидатов в народные депутаты, во время предвыборной гонки, генеральная прокуратура Украины обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием отменить решение Киевского городского совета о выделении земли бывшей военной части для реализации крупного инвестиционного проекта – строительства инновационного парка Bionic Hill.

Инициаторов иска жители обвиняют в манипуляциях: «Путем информационных манипуляций проходимцы, а именно Дядюк О.В выманил доверенности от пожилых людей, что дает право инициировать бесконечные судебные иски. Но мы не уполномочивали их выступать и давать оценки от нашего имени. Большинство семей не согласны с таким поведением и не поддерживают эти судебные иски».

Жители считают, что Хозяйственный суд Киева пересмотрел свое собственное решение от 23.09.2011 г., которым выделение земли военной части Киевской городской советом было признано законным под политическим давлением. И, раз уж выборы уже закончились, предлагают вернуться к соблюдению законов.

На сегодня, по согласованию с каждой семьей, исполнитель приобрел квартиры, сделал ремонтные работы и обеспечил отселения из проблемной территории 24-х семей. Десять семей отказались от переезда в новые квартиры, потому что жилье не предоставляется в частную собственность. Этот вопрос решается между Минобороны и строительной компанией, в соответствии с действующим законодательством. Первые семьи уже получили жилье в собственность.

«Мы довольны процессом отселения и ждем передачи квартир в собственность», - утверждается в письме, - «а большинство не отселенных семей уже тоже согласны на переезд в новые квартиры».

Напомним, в 2006 году комиссия Минобороны Украины актом определила 34 семьи, которые нуждаются в переселении с территории расформированного военного городка №136. Отмена решения Киевсовета грозит семьям военных переселением обратно в полуразрушенные бараки.

«Провоцируя конфликтные ситуации вокруг земельного участка бывшей военной части, политические шоумены и их приспешники забыли о людях», - говорится в письме жителей Генеральному прокурору, - «Мы выражаем свой решительный протест против таких действий и попытки политических деятелей использовать Генеральную прокуратуру Украины как инструмент перераспределения собственности».