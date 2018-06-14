В Европарламенте призвали мировых лидеров воздержаться от посещения ЧМ-2018 в России

Сегодня в Европарламенте состоится голосование по резолюции о нарушениях прав человека в России, в частности учитывая дело Олега Сенцова.

В Европейском парламенте призывают мировых лидеров воздержаться от посещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России, который начинается сегодня и будет продолжаться до 15 июля.

Об этом шла речь во время дебатов на заседании Европарламента в Страсбурге (Франция), которые транслировались на сайте ЕП.

Депутат Европарламента Чарльз Теннок (группа Европейские консерваторы и реформисты) заявил, что украинские политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух и другие протестуют против судебного преследования и незаконного лишения свободы российскими властями за высказывания оппозиционных взглядов, в частности в связи с аннексией Крыма. «Они продолжают требовать освобождения не менее 70 других украинских политзаключенных и крымских татар, арестованных Москвой по политическим мотивам», - подчеркнул Теннок.

«Сегодня также начнется Чемпионат мира по футболу 2018 года под эгидой ФИФА в России. Страна станет глобальным центром внимания в течение следующего месяца, но моя группа сегодня требует немедленного и безусловного освобождения Сенцова и его сограждан-пленников, заключенных страной, которая не имеет законной юрисдикции над ними, по политическим мотивам», - заявил Теннок.

«Я также призываю европейских политических лидеров воздержаться от посещения чемпионата мира 2018 года и осудить постоянное неуважение Россией многосторонних норм, на которых основывается мировой порядок, в Крыму, на востоке Украины, в Европейском Союзе или в политическом процессе США», - сказал Теннок.

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В свою очередь депутат Европарламента Ребекка Хармс (группа Зеленые - Европейский свободный альянс) заявила, что чемпионат мира по футболу в России «омрачен» из-за ситуации с Сенцовым, который 14 мая начал голодовку.

«Меньшинства, а также оппозиционные силы в России подвергаются преследованиям или давлению в контексте уголовной ответственности. Через четыре года после завершения Олимпийских игр в Сочи Владимир Путин ничего не сделал, чтобы сделать мир более мирным местом, даже наоборот - он теперь менее мирный», - подчеркнула Хармс.

Как сказал депутат Европарламента Петрас Аустрявичус (группа Альянс либералов и демократов за Европу), он ожидает, что те, кто будет участвовать в матчах чемпионата, не станут «позорной частью команды Путина».

Как известно, сегодня в Европарламенте состоится голосование по резолюции о нарушениях прав человека в России, в частности принимая во внимание дело Сенцова.

Во время дебатов абсолютное большинство евродепутатов высказались с требованием немедленного освобождения Сенцова.

Как сообщал УНИАН, в Кремле заявили, что на открытие Чемпионата мира по футболу в Москву 14 июня прибудут прежде всего лидеры постсоветских стран и некоторых стран Латинской Америки. Желанным гостем является президент США Дональд Трамп.

Матч открытия чемпионата начнется в 18.00 мск сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве, финал состоится 15 июля также в «Лужниках».

Матчи пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

В турнире, включая сборную России, сыграют 32 команды, разделенные на 8 групп.