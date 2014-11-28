СНБО: 11 российских танков въехали в Украину за прошлые сутки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, кроме танков, в колонне были 2 бронеавтомобиля "Тигр", 4 тентованных КамАЗа и 8 тягачей на гусеничном ходу.

Читайте такжеВ СНБО зафиксировали два реактивные самолеты РФ в небе над Луганской областьюТакже Лысенко сообщил, что в течение последних дней из России на территорию Украины въехали 3 танка, 2 БТР, 2 РСЗУ "Град", 121 «КамАЗ», 3 микроавтобуса, 22 "Урала" и другая техника. Вместе с тем из Украины в Россию выехало 47 "Уралов", 51 «КамАЗ», 1 БМП, 1 БМД, 2 "Града".

"Сейчас мы выясняем, не является ли это частью так называемого "гуманитарного конвоя", - сказал Лысенко.