В день начала Евромайдана Яценюк не верил, что украинцы выйдут на массовые протесты

Об этом он рассказал во время записи программы «Год Революции» - специального проекта УНИАН и УНИАН-ТВ, посвященного годовщине исторических событий.

Мустафа Найем рассказал, что перед тем, как написать свой знаменитый пост в социальной сети с призывом к украинцам выйти на акцию протеста против сворачивания евроинтеграционных устремлений Украины, он разговаривал о необходимости проведения такого мероприятия с одним из лидеров оппозиции Арсением Яценюком.

«Сейчас я могу сознаться, что, перед тем, как написать этот пост, я разговаривал с Арсением Яценюком. Мы с ним говорили под Верховной Радой. Я его спросил: «Почему вы не призываете людей?». Он был очень расстроен и его аргумент был, что люди не выйдут», - сказал Найем.

По его словам, главными аргументами Яценюка было то, что ранее украинцы не поддерживали акций, инициированных оппозицией. В частности, речь шла об акции «Вставай, Украина». «Вспомните, что и акцию 24 ноября готовила не оппозиция, они были как-то обособлены от нее, действовали отстраненно. Акцию 24 ноября активно готовил Луценко. А оппозиция присоединилась позже», - напомнил Найем.

«А в тот день (21 ноября 2013 года, – УНИАН) они (Яценюк, - УНИАН) шли с Тягныбоком и Кличко в оперу, там было мероприятие, посвященное годовщине Голодомора. И Яценюк сказал: «Ну, куда собирать людей. В ночь люди не выйдут». Возможно, как политик, он был прав. Но, может, потому люди и вышли, что их призвали не политики», - сказал Мустафа и добавил, что и сам сомневался, что люди выйдут.

«Мне казалось, что общество не отреагирует. Люди еще не понимали, что произошло. Поэтому ожиданий, что будет что-то большое, у меня не было», - подытожил он.

Подробнее о первых днях Евромайдана смотрите в спецпроекте «Год Революции» на канале УНИАН-ТВ и на сайте УНИАН в понедельник, 1 декабря в 18:30