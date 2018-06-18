Тимошенко в Брюсселе представила “новый украинский феминизм” (фоторепортаж)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в Брюсселе сделала все возможное, чтобы на фоне других женщин-политиков предстать в образе «железной леди нашего времени». Высказывания премьера, мягко говоря, отличались не женской твердостью, и заметно выбивали из колеи остальных высокопоставленных дам.

Если представительницы большой политики иных стран, предлагая «женский взгляд» на политику, пытались подчеркнуть в себе мягкость и способность к компромиссам в противовес мужской бескомпромиссности и жесткой линии поведения… то Тимошенко демонстрировала «новый украинский феминизм» - сочетание резкой, и местами даже агрессивной линии поведения с элегантной и по-женски сексуальной внешностью.

В частности, говоря о взаимоотношениях премьера с Президентом Украины в вопросе разрешения газового конфликта с Газпромом, Тимошенко отметила, что сначала не хотела отвечать публично на письмо Президента, однако потом решила, «а почему бы нет?».

А в поздравительном слове по случаю 8 Марта премьер «проехалась» по украинским мужчинам: «Это тот день (8 марта), когда мужчины честно признают, что им невозможно жить без нас. Они готовят нам завтраки, убирают в квартирах и молча благодарят судьбу за то, что 8 Марта случается один раз в год...»

Елена Перегуда

Фото Александра Прокопенко /УНИАН