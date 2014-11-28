Правительству нужны честные специалисты, а не иностранцы - политолог

Об этом он сказал в эфире Еспресо.TV.

"С точки зрения политологии - это не совсем хорошо, потому что мощная национал-демократия может устроить саботаж любому талантливому иностранному специалисту - это первое. Второе - это так называемые те места, за которые ведут ожесточенную борьбу внутри фракции большинства, вот что печально", - отметил политолог.

Однако, по словам Небоженко, сама идея иностранных специалистов во власти является интересной.

"Но само предложение президента, чтобы в исполнительной власти были сильные западные специалисты, очень интересная. И вообще мне очень понравилось, как сегодня взаимодействовали президент, премьер-министр и спикер", - сказал он.

Читайте такжеПорошенко считает, что к работе в правительстве нужно привлекать иностранцев

Эксперт убежден, что государству не хватает не специалистов, а честных профессионалов.

"Уже сам факт, что могут прийти иностранные команды и нас это не пугает - это уже хорошо. Но у нас в Украине нет проблемы в хороших специалистах, у нас проблема в честных людях. Дайте среднего профессионала, но человека, который хотя бы год не будет воровать", - подчеркнул Небоженко.