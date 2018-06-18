Что заставило регионалов разблокировать Раду?

Вчера Верховная Рада после месячного перерыва начала работу, парламент принял многострадальное компромиссное постановление о НАТО. Всего проектов постановлений по НАТО, по разным версиям было от шести до одиннадцати, и все ранее предлагаемые проекты содержали норму о проведении референдума относительно вступления в НАТО. Чем же Партии Регионов так полюбился последний проект постановления, что они решили начать работу? Мы мучительно искали десять серьезных различий между текстом постановления, инициированным Партией Регионов, принятым парламентом и запустившем работу Рады, и теми проектами, которые предлагались ранее спикером. Чем последняя формула согласия отличается от десяти предыдущих и если отличается, то как она меняет процедуру вступления в НАТО? А если упомянутые постановления ничем серьезно не отличаются, то, что же реально заставило Регионы войти в зал и начать работу? Мы задали этот вопрос экспертам и политикам.

Владимир Фесенко, председатель правления центра прикладных и политических исследований «Пента»:

МЫ ЕЩЕ УВИДИМ ВСПЫШКУ СТРАСТЕЙ

Сравнения текстов проектов постановлений по НАТО могло бы стать темой небольшого стилистического исследования. Отличия будут небольшими, а главный вывод, который вы могли бы сделать: принципиальных кардинальных отличий, которые могли бы политически и процедурно повлиять на характер и результативность евроатлантической интеграции, нет. Норма о том, что вступлению в НАТО должен предшествовать референдум, содержится и в прежних проектах. Норма о том, что председатель Верховной Рады информирует руководство Альянса о позиции Верховной Рады и вступлении после референдума, тоже предлагалась раньше. Поэтому вывод простой: на самом деле формула компромисса, как и сам предмет спора не имела решающего значения. Главные проблемы, которые как препятствовали работе, так и помогли разблокированию, были связаны с активными кулуарными переговорами. И это, на мой взгляд, два вопроса. Вопрос о согласовании интересов по повестке дня Верховной Рады (когда и как рассматривать проекты законов) и вопрос о прямом либо косвенном переформатировании коалиции либо структуры парламентского большинства. Эти вопросы были главными. А НАТО - это формальный повод конфликта, верхушка айсберга… Формальная основа для конфликта снята: руководство парламента проинформирует руководство Альянса, что значительная часть парламентариев не хочет присоединения к НАТО. Что касается ПДЧ, то не уверен, что вопрос будет решен положительно. У меня есть предчувствие, что мы еще увидим вспышку страстей, и оппозиция поиграет на теме НАТО перед Бухарестским саммитом. Тем более, что в этом заинтересован наш большой северный сосед. Относительно переформатирования большинства, то все не так просто. Юридически эту проблему решить почти невозможно. Решать будут неформально, ситуативно. Есть еще один вопрос, который «завис», и к которому вернутся после праздников. Я имею ввиду многочисленные слухи об отставке правительства Тимошенко. Это будет связано с ситуацией в газовой сфере, и то, что настаивают на ее отчете, является поводом предъявить претензии правительству и премьеру лично. Это может стать первым раундом, первой пробой сил по переформатированию большинства.

Валерий Чалый, директор международных программ Центра экономических и политических исследований им. Разумкова :

ПОСЛЕДНЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТКРЫЛО ДОРОГУ К ПДЧ

Вчерашнее решение по разблокированию парламента и по постановлению, связанное с процедурой вступления в НАТО, является компромиссным. Хотя я не считаю, что вопрос членства в НАТО, - это вопрос референдума. Опыт наших соседей показывал, что практически во всех случаях достаточно решения парламента, но уникальная ситуация в Украине требует после решения НАТО о приеме Украины и ее готовности вступать в Альянс проведения референдума. Именно такое решение, введение в законодательную плоскость такого обязательства было вчера и проголосовано. Имелось в виду, что после того как парламент проголосует вступление в НАТО, этот вопрос будет вынесен на референдум. Что изменилось в процедуре вступления? Решение об утверждении на референдуме стало обязательной нормой. Обойти эту норму будет нельзя. С другой стороны, этим постановлением и Партия Регионов и другие фракции практически открыли дорогу к ПДЧ. Поскольку референдум касается непосредственно членства. А все остальные шаги к углублению евроатлантической интеграции практически поддерживаются. Это важно отметить, референдум касается вопроса процедуры вступления в НАТО, то есть когда пройдены все стадии: приглашение Альянса, готовность Украины и решение парламента и только потом – утверждение на референдуме. Политики свое решение приняли, они практически «за», такова логика их действий. Никто не выступает против интеграции и ПДЧ, акцентируется внимание на том, что окончательное решение будет приниматься с одобрения граждан.

Иван Попеску, народный депутат Украины (Партия Регионов):

Я БЫ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ РУКОВОДСТВО НАШЕЙ СТРАНЫ ОТПРАВИЛО СВОИХ ДЕТЕЙ В АФГАНИСТАН

То, что мы проголосовали вчера, это был текст и позиция Партии Регионов. В предыдущем постановлении, которые предлагал Яценюк, было сказано, что референдум проводится по инициативе Верховного Совета, а у нас сказано, что он проводится по народной инициативе. Вы уловили разницу? Потому, что Верховный Совет, в котором коалиция полностью подчиняется Президенту, она может и не принять такого постановления. По этому вопросу было собрано четыре с половиной миллиона подписей, а Президент таки не принял такого постановления. Поэтому это постановление четко предполагает, что органы власти, прежде чем принимать решения или подписывать документ, должны обратиться к народной инициативе. Для того, чтобы изменить внеблоковый статус, мы должны посоветоваться с народом. И наша фракция не считает, что власть в это время может спокойно делать шаги в направлении НАТО, присоединяться к ПДЧ. И Партия Регионов дала понять руководству НАТО, что в Украине нет единства по этому вопросу. Формально Украина может присоединиться к ПДЧ, но сегодняшняя ситуация не позволяет этого сделать.

Я бы хотел, чтобы руководство нашей страны отправило своих детей в Афганистан, как сделала английская королева. Если руководители отправят своих детей и племянников в Афганистан, то, может, народ и будет смотреть на НАТО по-другому.

Олесь Доний, народный депутат Украины (НУ-НС):

ВОПРОС БЛОКИРОВАНИЯ НЕ КАСАЛСЯ ЗАПЯТЫХ И ТОЧЕК

Я давно говорил, что изменения в проектах постановлений были несущественными, и вопрос блокирования и разблокирования Верховный Рады не касался запятых, точек или отдельных слов постановлений. Решение о блокировании принималось вне стен парламента, и к нему причастны не только фракции оппозиции, но и некоторые люди из ближайшего окружения Президента. И только под давлением общественности, когда эта ситуация стала очевидной, об этом стали говорить политологи и журналисты, когда дней десять назад на одном из заседаний фракций сам Яценюк признался, что он специально не открывал заседания Верховной Рады, чтобы Президент получил право роспуска, и это стало достоянием общественности, тогда линия поведения была изменена. Когда стрелы народного гнева по поводу бездеятельности Рады были направлены только на регионалов, можно было саботировать. Но под давлением общественности, когда и Народная Самооборона сделала предупреждение Яценюку, что она против бездеятельности, то и линия поведения изменилась. И был разблокирован механизм компромисса.

Процедура вступления в НАТО ни при чем. Последнее постановление поддается разночтениям, любое постановление Верховной Рады можно изменить другим постановлением (если изменяться настроения людей и лозунги элит).

Опрашивала Маша Мищенко