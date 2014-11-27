Bloomberg: Порошенко и Путин ведут переговоры, а Меркель предупреждает о затяжном кризисе

В статье, которая называется «Порошенко и Путин ведут переговоры, в то время как Меркель предупреждает о затяжном кризисе», опубликованной на сайте Bloomberg.com, Дарина Краснолуцкая и Райнер Бюргин сообщают о том, что президент Украины Петр Порошенко впервые за месяц говорил с президентом России Владимиром Путиным о конфликте на востоке страны, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что она готова к затяжному кризису.

Разговор лидеров двух стран был «конструктивным», сообщила Ирина Фриз, бывший пресс-секретарь Порошенко, которая стала членом нового украинского парламента. Президенты обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, говорилось в заявлении на веб-сайте Кремля. В прошлый раз Порошенко и Путин говорили 31 октября, по данным веб-сайтов двух президентов.

В то время как правительственные войска и пророссийские сепаратисты сражаются на востоке Украины, Меркель сказала, что цель Германии – сохранить суверенитет и целостность бывшей советской республики. Своими действиями Россия угрожает «международному мирному порядку и нарушает международные законы», поэтому Европейскому союзу необходимо единство, чтобы противостоять ей, сказала она, выступая вчера в немецком парламенте.

«Мы должны быть терпеливыми и выносливыми, чтобы преодолеть этот кризис», – сказала она под аплодисменты депутатов нижней палаты парламента. Экономические санкции в отношении России «остаются неизбежными», поскольку режим прекращения огня в восточной Украине не соблюдается, добавила она.

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Меркель, которая стала главным посредником между Европой и Путиным во время украинского кризиса, говорила довольно резко, чтобы показать свое раздражение, напомнив о попытках мировых лидеров поговорить с президентом России в течение года, когда обострялся конфликт.

Поиск решения

Германия «не жалея сил» пытается найти дипломатическое решение, сказала Меркель. Страна с крупнейшей в Евросоюзе экономикой также приняла во внимание обеспокоенность России по поводу влияния на нее соглашения о зоне свободной торговле между Украиной и ЕС. Бывший президент Украины Виктор Янукович отказался от намерений подписать соглашение, что вызвало кризис, повлекший за собой аннексию Россией черноморского полуострова Крыма в марте.

«Ничто из этого не оправдывает и не является причиной для аннексии Россией Крыма», – сказала Меркель, которая провела четырехчасовую встречу с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Австралии в этом месяце. «Ничто из этого не оправдывает прямое или косвенное участие в военных действиях в Донецкой и Луганской областях. Россия нарушает территориальную целостность Украины».

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Отношения Германии с Россией должны быть «пересмотрены», заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего выступления в парламенте. «Где мы будем через 10 или 15 лет, как будет выглядеть структура европейской безопасности – я не знаю», – сказал он.

«Не угроза»

«Россия не представляет никакой угрозы никому и намерена избегать геополитических игр, интриг и особенно конфликтов, несмотря на то, что некоторые очень сильно хотят втянуть нас в это», – сказал Путин на встрече с военными начальниками вчера в Сочи. «Необходимо надежно защищать суверенитет и территориальную целостность России и обеспечивать безопасность наших союзников».

Верховная Рада Украины собралась сегодня на свое первое заседание после выборов 26 октября, которые проходили на фоне кризиса на востоке страны. Арсений Яценюк, как ожидается, будет переизбран на должность премьер-министра, когда депутаты будут голосовать за новое коалиционное правительство.

Надежда Савченко, украинская летчица, которая находится в российской тюрьме, была одним из депутатов, которые приняли присягу, подписанную ей присягу показали на экране в парламенте. Порошенко обвиняет Россию в похищении Савченко после того как ее захватили в плен сепаратисты в восточной Украине в июне, и требует освободить ее.

Память о жертвах

После церемонии принятия присяги новый парламент почтил минутой молчания память украинцев – по меньшей мере, 100 человек – погибших во время протестов против режима Януковича в феврале, и более 4300 человек, жизни которых унес восьмимесячный конфликт на востоке страны.

За последние сутки было убито двое мирных жителей, и еще восемь получили ранения в результате обстрела повстанцами жилых районов в Попасной в Луганской области, об этом сообщил сегодня СНБО на своей странице в Facebook. Соглашение о перемирие на востоке Украины, подписанное 5 сентября, неоднократно нарушалось.

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Патруль ОБСЕ был обстрелян из гранатомета и зенитной установки на северо-востоке от Донецка, об этом вчера вечером заявили представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Никто не пострадал.

«В НАТО не обсуждают вопрос о вступлении Украины», – пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт сказал через день после того как Порошенко заявил, что Украина в будущем проведет референдум, чтобы решить, вступать ей в Альянс или нет. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер сказал, что Украине следует сосредоточиться на экономической реформе.

Германия выступает против членства Украины в НАТО, и в этом ее поддерживает Франция, о чем на этой неделе заявил ее министр иностранных дел Лоран Фабиус. Это должно стать предупреждением для Порошенко, чтобы он не обострял конфликт. «Членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемо», – сказал на этой неделе представитель государственной власти России, попросив не называть его имени.