В Раде зарегистрировали законопроект про отмену особого статуса Донбасса
Народный депутат от "Народного фронта" Александр Турчинов зарегистрировал в ВР проект закона о признании утратившим силу Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Об этом сообщается на сайте парламента.
Текст законопроекта пока не обнародован.
Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Документ предусматривает временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Особый порядок на указанных территориях вводится законом временно, на три года.
Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления согласно Конституции и законов Украины. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских глав в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.
Одновременно 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».
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Официальный Киев, Евросоюз и США осудили проведение этих «выборов» и не намерены признавать их итоги. Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.
4 ноября Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны и Верховной Раде отменить Закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По словам президента, ключевым элементом этого закона было проведение местных выборов и передача части властных полномочий органам местного самоуправления.
“К сожалению, этот вариант был отвергнут. И я убежден, что и СНБО, и Верховная Рада поддержат наше решение и отменят действие этого закона как такого, что сыграл свою очень важную роль”, - сказал он.
СНБО принял решение внести в ВР законопроект об отмене этого закона.