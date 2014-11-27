В Раде зарегистрировали законопроект про отмену особого статуса Донбасса

Об этом сообщается на сайте парламента.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Как сообщал УНИАН, 16 октября президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Документ предусматривает временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Особый порядок на указанных территориях вводится законом временно, на три года.

Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления согласно Конституции и законов Украины. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских глав в отдельных районах Донецкой и Луганской областей назначаются на 7 декабря 2014 года.

Одновременно 2 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей поддерживаемые Россией террористические группировки организовали выборы глав «республик» и депутатов "народных советов" «ЛНР» и «ДНР».

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Официальный Киев, Евросоюз и США осудили проведение этих «выборов» и не намерены признавать их итоги. Россия же считает, что «выборы» в «ДНР» и «ЛНР» 2 ноября отвечают Минским договоренностям.

4 ноября Порошенко предложил Совету национальной безопасности и обороны и Верховной Раде отменить Закон "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". По словам президента, ключевым элементом этого закона было проведение местных выборов и передача части властных полномочий органам местного самоуправления.

“К сожалению, этот вариант был отвергнут. И я убежден, что и СНБО, и Верховная Рада поддержат наше решение и отменят действие этого закона как такого, что сыграл свою очень важную роль”, - сказал он.

СНБО принял решение внести в ВР законопроект об отмене этого закона.