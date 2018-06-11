"Сегодня там нет Украины": Климкин рассказал, каким путем будет установлен мир на Донбассе

По словам министра, "реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, - это путь к миру".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине будет говорить о роли ОБСЕ и миротворцев для контроля над безопасностью на Донбассе.

Об этом Климкин сообщил в Twitter.

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"Все СМИ говорят о Сингапуре (УНИАН: речь идет о запланированной на 12 июня в Сингапуре встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына), а нам свое делать: реальная безопасность под контролем ОБСЕ и миротворцев, освобождение наших ребят и настоящие выборы, организованные Украиной и международным сообществом, - это путь к миру", - заявил Климкин.

"Сегодня на оккупированном Донбассе есть украинская земля и украинские граждане, но нет Украины. Должны туда вернуться", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Германии заявили, что главы МИД стран "нормандской четверки" 11 июня в Берлине попытаются помочь мирному процессу на Донбассе.

По словам Климкина, одной из главных тем встречи должно стать введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что будет требовать отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской и имплементации "формулы Штайнмайера".