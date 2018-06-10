Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского облсовета

Российский политик была в команде Михеила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской ОГА.

Известный российский политик Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата Одесского областного совета.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в проекте решение облсовета, очередная сессия которого запланирована на следующую неделю.

В проекте сказано, что вопрос рассмотрят в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 43, ч. 1 ст. 49 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", п. 2 ч. 2

ст. 5 Закона Украины "О статусе депутатов местных советов", а также с - учетом личного заявления Гайдар.

"Досрочно прекратить полномочия депутата Одесского областного совета Гайдар М.Е., избранного в многомандатном избирательном округе по избирательным списком Одесской территориальной организации партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - сказано в проекте.

Напомним, Мария Гайдар была в команде Михеила Саакашвили, назначенного в 2015 году главой Одесской ОГА. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении гражданства и 4 августа 2015 года вручил паспорта граждан Украины российской общественной деятельнице Марии Гайдар и российскому журналисту, бывшему главному редактору Forbes-Украина Владимиру Федорину.

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" выдвинула Гайдар кандидатом в депутаты Одесского областного совета.

Справка УНИАН. Мария Гайдар, 1982 года рождения. Дочь известного российского политика Егора Гайдара – одного из руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России, правнучка писателя Аркадия Гайдара.

М. Гайдар - российский политик, общественный деятель, журналист радио "Эхо Москвы". Учредитель и руководитель Фонда социальной помощи и поддержки населения "Социальный запрос", ранее - координатор молодежного движения "ДА!". Один из создателей инициативной группы "Я свободен!". С 2006 года - член Федерального политсовета СПС, с 2008 года вплоть до роспуска партии - член президиума. В 2009-2011 годах - заместитель председателя Правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития. Работала в команде российских оппозиционеров Алексея Навального и Бориса Немцова.