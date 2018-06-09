Парламенты Украины, Грузии и Молдовы начали объединение в ассамблею

Эта площадка должна дать множество новых возможностей для сотрудничества и взаимодействия между странами, подчеркнул председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Главы парламентов Украины Андрей Парубий, Грузии Ираклий Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду подписали заявление о создании Межпарламентской ассамблеи парламентов трех стран.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась в Киеве в рамках Второй межпарламентской конференции "Грузия, Молдова и Украина: усиление межпарламентского компонента регионального сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности и развитие взаимодействия с ЕС и НАТО".

Как отметил в выступлении перед подписанием заявления Парубий, сегодня главы парламентов декларируют свое намерение и провозглашают создание Межпарламентской ассамблеи. В то же время, отметил он, создание Ассамблеи не является одномоментным, ведь это решение еще должно быть утверждено рабочими группами, избранными от каждого парламента.

"Но должен быть сделан первый шаг - провозглашение Межпарламентской ассамблеи. И я надеюсь, что на нашем заседании, которое мы начали в Кишиневе, продолжаем в Украине, сможем провести в Тбилиси, в Грузии, где уже будет официальное, формальное создание этой Межпарламентской ассамблеи", - сказал председатель ВР.

Он высказал мнение, что эта площадка даст множество новых возможностей для сотрудничества и взаимодействия между странами.

"Мы имеем прекрасный опыт деятельности Межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва, где зародилось много прекрасных идей, таких как идея "плана Маршалла". И я убежден, что и Межпарламентская ассамблея Украина-Грузия-Молдова станет прекрасной площадкой", - отметил Парубий.

По словам председателя ВР, он мечтает о том, что однажды состоится совместное заседание участников этих двух Ассамблей, которое продемонстрирует, что "Балто-Черноморский пояс и является щитом Европы, который сегодня защищает ценности и защищает весь цивилизованный мир".

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Кроме того главы парламентов Грузии Ираклий Кобахидзе и Молдовы Андриан Канду акцентировали на общих с Украиной вызовах в сфере безопасности для их стран.

"Сегодня историческое событие. Мы только что подписали декларацию о создании Межпарламентской ассамблеи между Грузией, Молдовой и Украиной", - сказал Кобахидзе и добавил, что три страны имеют много общего.

По словам Кобахидзе, создание Ассамблеи будет способствовать углублению сотрудничества между государствами по многим направлениям.

"Наши три страны имеют много общего в исторической плоскости. Но также сегодня имеют общую борьбу против общего агрессора. И мы сегодня заявляем о серьезных намерениях углублять сотрудничество, продолжать сотрудничество по многим направлениям", - сказал глава грузинского парламента.

В свою очередь Канду отметил, что перед Украиной, Молдовой и Грузией стоят почти одинаковые вызовы.

"Для наших стран очень важно обмениваться опытом, знаниями, искать решения, которые были бы полезными не только для отдельно взятой страны, но и для всех стран вместе", - сказал он.

Канду также подчеркнул, что три страны имеют общую угрозу.

"Есть оккупированные территории Донбасса и оккупированные территории в Грузии. И эта угроза исходит от Российской Федерации. Мы имеем общие вызовы, общие угрозы, которые поступают из Российской Федерации. В частности, мы можем говорить о кибератаках, информационных войнах", - отметил он.

Председатель парламента Молдовы выразил мнение, что координация действий против общих вызовов и угроз может помочь в решении ряда вопросов.