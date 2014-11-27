Reuters: Союзники Путина направляли миллиарды украинскому олигарху

В своей статье «Союзники Путина направляли миллиарды украинскому олигарху», опубликованной на сайте Reuters.com, Стивен Грей, Том Бергин, Севгиль Мусаева и Роман Анин сообщают о результатах своего расследования, связанного с разоблачением незаконных газовых сделок между российскими представителями и украинским олигархом.

В России, влиятельные друзья помогли ему сколотить состояние. В Соединенных Штатах, чиновники хотят, чтобы его экстрадировали и посадили за решетку. В Австрии, где он в настоящее время освобожден под залог в $ 155 млн., власти еще не решили, что с ним делать.

Он Дмитрий Фирташ, бывший пожарный и солдат. Чуть более чем за десятилетие, украинец прошел путь от безвестности к богатству и признанию, в основном путем покупки газа из России и продажи его в своей родной стране. Как показывает исследование Reuters, его успех был построен на отличных «любезных» сделках при посредничестве соратников русского лидера Владимира Путина, что очень дорого обошлось российским налогоплательщикам.

Документы правительства России, просмотренные для этой статьи, впервые раскрывают условия последних сделок между Фирташем и российским Газпромом, газовой компанией-гигантом, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.

Согласно документам российской таможенной службы, предоставляющим детали сделки, Газпром за последние четыре года продал Фирташу более 20 миллиардов кубометров газа по цене значительно ниже рыночной - примерно в четыре раза больше, чем публично признало российское правительство. По оценкам Reuters, цена, которую заплатил Фирташ, была такой низкой, что компании, которые он контролировал, заработали более $ 3 млрд. на этой сделке.

Другие документы за тот же период времени показывают, что приближенные к Путину банкиры предоставили Фирташу кредит в $ 11 млрд. Это помогло Фирташу, который в 2010 году поддерживал кандидатуру Януковича на пост президента Украины, купить доминирующее положение в химической промышленности и производстве удобрений в стране и расширить свое влияние.

История Фирташа – это больше, чем просто стремление одного человека к богатству. Она показывает, как Путин использует российские государственные активы, чтобы создать потоки денежных средств для политических союзников, и как он экспортировал эту модель в Украину в попытке доминировать над своим соседом, которого он считает жизненно необходимым для стратегических интересов России. С помощью Фирташа Янукович получил власть и руководил Украиной в течение четырех лет. Эти отношения имели большое геополитическое значение для Путина: Янукович в итоге свернул страну с населением примерно в 44 миллиона с прозападного курса и стал ориентироваться на Москву, пока не был свергнут в феврале.

«Фирташ всегда был посредником», сказал Виктор Чумак, председатель комитета по борьбе с коррупцией в предыдущем парламенте Украины. «Он политическая фигура, представляющая интересы России в Украине».

Пресс-секретарь Путина опроверг заявления о том, что Фирташ действовал от имени России. «Фирташ независимый бизнесмен, и он преследует свои интересы, я не верю, что он представляет чьи-либо еще интересы», сказал Дмитрий Песков.

Полученные результаты являются самыми новыми в расследовании Reuters о том, как элита, пользующаяся благосклонностью Кремля, получает выгоду от государства в эпоху Путина. В сложные годы после распада Советского Союза, государственные активы были арестованы или куплены очень дешево теми, у кого были связи среди влиятельных людей. Сегодня, ресурсы и потоки денежных средств от государственных предприятий уходят в руки частных лиц связанных с Путиным, в России и за рубежом.

Путинская система товарищеского капитализма очень дорого обошлась простым людям в России: предоставив особые дешевые сделки Фирташу, Газпром потерял около 2 млрд. долларов дохода, который мог получить, продавая этот газ по рыночным ценам (согласно данным о европейской цене на газ, собранными Reuters). Четыре аналитика сказали, что Газпром, возможно, продавал газ по значительно более высоким ценам для других покупателей в Европе.

В то же время, граждане России и Украины наблюдали, как неизбранные олигархи использовали политическое влияние.

Фирташ, чья главная компания, Group DF, описывает его как одного из ведущих предпринимателей и благотворителей Украины, был арестован в Австрии 12 марта по запросу американских властей. Американцы обвиняют его во взяточничестве за сделку в Индии, не связанную с событиями, рассмотренными в этой статье. Фирташ отрицает эти обвинения и в настоящее время освобожден под залог.

Фирташ импортировал дешевый российский газ через кипрскую компанию, единоличным директором которой он является, и швейцарскую, созданную Group DF. Он и Group DF отказались отвечать на вопросы об этих двух компаниях и их газовых сделках. Пресс-секретарь сказал, что Фирташ не мог обсудить свои бизнес-операции, и что Group DF не будет комментировать «любой из заданных вопросов».

Пресс-секретарь Песков сказал, что Путин встречался с Фирташем, но они не являются близкими знакомыми. Он заявил, что Россия поставляла газ по «более низким ценам» для Украины, потому что Янукович попросил об этом, и Россия хотела помочь нефтехимической промышленности Украины. Песков сообщил, что сделки были организованы через Фирташа, потому что «украинское правительство попросило, чтобы все проходило именно так».

С Януковичем, который в феврале бежал в Россию после массовых демонстраций против его правительства, не удается связаться, чтобы получить комментарий.

Посредник

С момента, когда он впервые стал президентом России, Путин решил взять под контроль наиболее ценный ресурс своей страны: природный газ. После прихода к власти в 2000 году, он заменил управление Газпрома, назначил на должности надежных союзников, и позаботился о том, чтобы Россия контролировала более половины акций.

Корпорация-гигант в настоящее время поставляет около трети газа в Европу, обеспечивая важный доход для России и предоставляя Путину мощное экономическое средство воздействия. «Газпром является инструментом российской внешней политики», говорит Рем Кортевег, старший научный сотрудник Центра европейских реформ. Представители энергетической отрасли утверждают, что каждая крупная сделка, которую заключает Газпром, одобрена Путиным.

Пресс-секретарь Путина отрицает такие утверждения: Газпром, по его словам, «это коммерческая, открытая акционерная компания, в состав которой входят международные акционеры. Он действует в интересах своих акционеров, среди которых и Российская Федерация».

В обычные времена, вторым по величине клиентом Газпрома в Европе была Украина; российский газ поступал непосредственно через границу между двумя странами, пока Россия не прекратила поставки в начале этого года.

В 2000-х годах, однако, Газпром решил продавать газ не напрямую государственной газовой компании Украины «Нафтогаз», а через посредников - в частности, Фирташа, международного газового трейдера, который поднялся выше своего скромного происхождения.

Фирташ вырос в западной Украине, его отец работал в сфере образования, мать – на сахарном заводе, такую информацию Фирташ предоставил во время встречи с послом США в Киеве в 2008 году. Его родители презирали коммунизм, и у них не было необходимых связей, чтобы устроить сына в университет, сказал он.

Он пошел в армию в 1986 году, затем учился, чтобы стать пожарным. Когда распался Советский Союз, что привело к независимости Украины в 1991 году, по информации предоставленной послу, Фирташ осознал, что вынужден зарабатывать на жизнь в нестабильном мире. Согласно сообщениям местных СМИ, исследованных посольством США, с первой женой, он создал свой бизнес в Западной Украине – они поставляли консервы в Узбекистан.

В дипломатической телеграмме США, которая кратко подытожила разговор Фирташа с послом, было сухо отмечено: «Благодаря торговле товарами, (Фирташ) познакомился с несколькими мощными фигурами бизнеса из бывшего Советского Союза».

Согласно телеграмме, Фирташ рассказал послу США, что был вынужден иметь дело с подозреваемыми преступниками, потому что в то время было невозможно заниматься бизнесом в Украине чисто. Он сказал, что ему необходимо было, и он получил разрешение от человека по имени Семен Могилевич, чтобы основать свой бизнес. Могилевич, предполагаемый босс организованной преступности в Восточной Европе, разыскивается Федеральным бюро расследований за предполагаемое мошенничество на несколько миллионов долларов в 1990-х годах с участием компании со штаб-квартирой в Соединенных Штатах. Ему предъявили обвинения в 2003 году, и в 2009 году ФБР заявило, что он имеет «широкую международную преступную сеть».

Фирташ неоднократно отрицал какую-либо связь с Могилевичем. С самим Могилевичем не удалось связаться, чтобы получить комментарии. Ранее он отрицал любые нарушения, а также любую связь с газовой торговлей в Украине.

К 2002 году компания под названием Eural Trans Gas, зарегистрированная в Венгрии, транспортировала газ из Туркменистана через Россию в Украину. Владельцы не были установлены, но Фирташ представлял ее. В июле 2004 года, новая компания РосУкрЭнерго (РУЭ), стала посредником в газовых сделках между Россией и Украиной. Владельцы РУЭ изначально были неизвестны, но позже выяснилось, что почти вся компания принадлежала Фирташу и Газпрому.

РУЭ покупала газ дешевле и продавала его по более высокой цене в Украине и Европе. Такая схема гарантировала прибыль для РУЭ и была очень спорной для украинцев, которые считали РУЭ ненужным посредником. Другая дипломатическая телеграмма США, в марте 2009 года, охарактеризовала «РосУкрЭнерго» как «дойную корову» и «серьезный источник ... политического патронажа». В сообщении на веб-сайте, РУЭ сообщает, что в 2007 году они продали газ на сумму почти $ 10 млрд. и получили чистую прибыль в размере $ 795 млн.

После того, как Юлия Тимошенко, сама бывший газовый трейдер, стала премьер-министром Украины в 2008 году, она отреагировала на возмущения общественности по поводу газовой торговли, и вытеснила Фирташа и РУЭ из бизнеса. Она заключила свою собственную газовую сделку с Путиным в 2009 году.

К тому времени, Фирташ уже был богат. На президентских выборах в 2010 году, он, по собственному признанию, помог пророссийскому Януковичу. В дипломатической телеграмме США Фирташ назван «крупным финансовым покровителем» Януковича.

«Фирташ поддерживал Януковича разными способами», сказал Вадим Карасев, советник Виктора Ющенко, президента Украины с 2005 по 2010, в одном из интервью. Карасев заявил, что магнат использовал свое влияние в СМИ для продвижения Януковича. В апреле 2010 года, в период после выборов, Карасев сказал Kiev Post: «Без Дмитрия Фирташа не было бы победы (Януковича)».

Когда Янукович стал президентом, Тимошенко ушла в отставку с поста премьер-министра. Деловые партнеры Фирташа были назначены на влиятельные должности в новой администрации. У него были союзники в коридорах власти, и амбициозные планы по расширению своей бизнес-империи и возврату к газовой торговле. Его друзья в России были рады помочь ему.

Займы

Припрятанная в Никосии пачка потрепанных документов, связанных веревкой, является свидетельством российских кредитных соглашений, заключенных с компаниями Фирташа. Документы, которые изучили журналисты Reuters, раскрывают детали многих финансовых сделок на миллиарды долларов.

Сделки организовывал российской кредитор «Газпромбанк». Несмотря на свое название, этот банк не контролируется «Газпромом», который владеет только миноритарным пакетом акций. Это отдельный бизнес, подконтрольный людям, связанным с Путиным, в том числе Юрию Ковальчуку, банкиру, который до марта 2014 г. управлял инвестиционной фирмой, которая владеет контрольным пакетом акций в «Газпромбанке».

В заявлении «Газпромбанка» говорилось: «Мы не получаем никаких указаний из Кремля... Стратегию банка разрабатывает его правление и утверждает совет директоров. Любое другое влияние невозможно».

Отвечая на вопрос, принимал ли Путин участие в выдаче кредитов компаниям Фирташа, пресс-секретарь Кремля Песков сказал: «Путин, как президент, не имеет к этому никакого отношения».

«Газпромбанк» начал давать кредиты компаниям Фирташа вскоре после того как Янукович пришел к власти в Украине в феврале 2010 г.

В июне того же года Фирташ основал на Кипре компанию Ostchem Investments. Месяц спустя «Газпромбанк» зарегистрировал кредитную линию для компании на сумму 815 млн. долл., согласно кипрским документам. В сентябре Ostchem Investments выкупила 90 % акций украинского завода по производству удобрений «Стирол». Это идеальная синергия: Фирташ хорошо знал газовый бизнес, а природный газ является основным сырьем для изготовления удобрений.

Затем были и другие кредиты и сделки с компаниями Фирташа.

Reuters обнаружил, что в марте 2011 г. «Газпромбанк» зарегистрировал кредитные линии на сумму до 11,15 млрд. долл. для компаний Фирташа. Его компании, возможно, не заимствовали всю сумму, но документы свидетельствуют о том, что у них была возможность получить кредиты на эту сумму, как сообщили кипрские юристы.

В течение всего семи месяцев в 2011 г. Фирташ приобрел еще два завода по производству удобрений в Украине – «Северодонецкое объединение Азот» и «Ривнеазот». Он также выкупил морской порт «Ника-Тера», через который транспортировались удобрения и другие сухие насыпные грузы. Он приобрел «Надра Банк» и делал инвестиции в переработку титана.

Его бизнес разросся настолько, что Фирташ стал пятым по величине производителем удобрений в Европе. Он хвастался, что быть крупным работодателем означает получить не только потенциальную прибыль, но и политическое влияние. «У нас есть связи с членами парламента», – сказал Фирташ Die Presse в Австрии в мае. «Мы являемся большими работодателями в регионах, которые они представляют. Целые города живут за счет наших заводов. Кандидаты на выборах хотят получить нашу поддержку».

Когда его спросили в 2011 г., откуда он берет деньги, чтобы оплачивать свои приобретения, Фирташ уклонился от ответа. На пресс-конференции, на которой было объявлено о покупке Северодонецкого завода, он отказался назвать своих главных кредиторов. «Это тайна», – сказал он журналистам.

Но управляющий «Газпромбанком» рассказал Reuters, что российский банк возглавлял консорциум кредиторов, которые в 2011 г. согласились выделить Фирташу кредит на сумму около 7 млрд. долл. Он сказал, что сам «Газпромбанк» предоставил Фирташу кредит на сумму 2,2 млрд. долл., и что Фирташ до сих пор должен выплатить банку 2,08 млрд. долл., но отказался называть других кредиторов из этого консорциума.

Кредит на сумму 2,2 млрд. долл. был очень большим для «Газпромбанка»: он составлял почти четвертую часть всего капитала банка, это максимальная сумма кредита, которую, согласно банковским правилам РФ, можно выделять одному клиенту или группе. Согласно данным обязательной отчетности, такая кредитная линия сделала Фирташа самым крупным заемщиком «Газпромбанка».

Reuters не удалось точно установить общую сумму кредитов, выделенных консорциумом «Газпромбанка» компаниям Фирташа.

В заявлении «Газпромбанка» говорилось, что «общая сумма кредитов, выданных Ostchem Group» была «в несколько раз меньше» 11 млрд. долл. ««Газпромбанк» всегда выполнял все требования к капиталу и придерживался ограничений Центрального банка РФ при выдаче кредитов, в том числе для Ostchem Group», – говорилось в заявлении.

Представители банка отказались давать более детальную информацию, ссылаясь на защиту конфиденциальных данных клиента. Представители Центрального банка отказались давать комментарии.

Прибыль от газа

Теперь у Фирташа были деньги, политические связи и предприятия, которые нужно было снабжать газом в большом количестве. Следовательно, ему нужно было топливо.

В январе 2011 г. Фирташ подписал неопубликованное соглашение с «Газпромом», изученное Reuters, чтобы покупать газ через компанию Ostchem Holding, которая находилась на Кипре, и он был ее единственным директором.

Газовое соглашение было позже расширено, чтобы включить в него продажи для компании Ostchem Gas Trading AG, находящейся в Швейцарии. Оно было одобрено и «Нафтогазом», украинской государственной газовой компанией, руководство которой Янукович сменил. Фирташу необходимо было получить подпись «Нафтогаза», так как эта компания контролировала трубопроводы, по которым транспортировался газ, и до этого момента только у нее был контракт с «Газпромом» на импорт газа.

Странно, что «Нафтогаз» решил согласиться на эту сделку. Кроме того, что «Нафтогаз» фактически уступал свою монополию на импорт российского газа, сделка потенциально могла навредить государственному предприятию. До того «Нафтогаз» уже договорился с «Газпромом» о том, что он будет платить за определенное количество газа, независимо от того, сможет он продать его в Украине или нет. Из-за сделки Фирташа у украинской государственной компании могли возникнуть проблемы с продажей купленного газа.

То, что Фирташ начал снова импортировать газ, стало известно после победы Януковича на выборах. Но оставалось неясным, сколько он заплатит Москве и какое количество дешевого газа он купил. Пресс-секретарь Ostchem сказал Reuters, что цена – это «конфиденциальная информация».

Российские таможенные данные, проверенные Reuters, показывают, что в 2012 г. Москва продавала газ Фирташу по 230 долл. за 1 тыс. кубометров. В 2013 г. средняя стоимость составила 267 долл. за 1 тыс. кубометров. Эти цены были, как минимум, на одну треть меньше, чем те, по которым платил украинский «Нафтогаз».

Украинские таможенные документы и учетные документы предприятий показывают, что компании Ostchem на Кипре и в Швейцарии перепродавали газ химических заводам Фирташа в Украине за 430 долл. за тысячу кубометров. Судя по ценам и объемам, две оффшорные компании Ostchem в течение двух лет получили от своей деятельности доход в размере около 3,7 млрд. долл.

Нынешнее руководство «Нафтогаза» критикует «Газпром» за то, что он давал привилегии компаниям Фирташа. Алена Осмоловская, руководитель пресс-службы, сказала: «Эти особые сделки с Ostchem не были в интересах Украины».

Тем не менее, больше всего проигрывал от этой сделки «Газпром». Это соглашение, в которое, как сказал Путин на одной пресс-конференции, «внесло вклад российское руководство», означало, что Россия продавала газ Фирташу по цене, по меньшей мере, на 100 долл. ниже, чем она могла бы продать Западной Европе, по словам специалиста Eurasia Group по вопросам российской энергетики Эмили Стромквист.

Кроме того, прибыль от последующей перепродажи газа получали оффшорные компании, которые не приносили никакой пользы российским налогоплательщикам. Эти доходы в 2012 и 2013 г. составили около 2 млрд. долл., и все эти деньги получил «Газпром», большинство конечных владельцев которого – граждане России.

Представители «Газпрома» отказались давать комментарии по поводу продаж компаниям Фирташа.

Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что «Нафтогаз» согласился с тем, чтобы Фирташ получал газ по низким ценам, поскольку эта сделка должна была помочь украинской нефтехимической промышленности. На вопрос, почему газ продавали компаниям на Кипре и в Швейцарии, Песков ответил: «Путину не нужно давать свое согласие в таких случаях. Такие операции носят технический характер и проводились «Газпромом» по схемам, которые всегда использовали украинские партнеры».

Ни одна из двух компаний Фирташа, которые покупали газ у России, не опубликовала свои отчеты. Фирташ отказался давать комментарии по поводу этих компаний или их финансовых результатов.

Непростое противостояние

Новое украинское правительство утверждает, что Янукович позволил коррупции процветать и украл миллионы долларов. В долгосрочной перспективе новое правительство хочет установить более тесные связи с Европейским Союзом и уменьшить свою зависимость от российского газа.

В июне Москва перестала поставлять газ в Украину, утверждая, что государственная компания «Нафтогаз» задолжала ей миллиарды долларов. В конце прошлого месяца две страны заключили соглашение, которое позволило возобновить поставки, но действовать оно будет только до марта. У Фирташа все еще остались большие запасы газа, но с тех пор как был свергнут Виктор Янукович, газ он больше не импортировал.

Сейчас Фирташ находится в Австрии, ожидая результатов слушаний о его экстрадиции. Согласно обвинительному заключению США, рассекреченному в апреле, он подозревается в подкупе индийских правительственных чиновников, которые помогали ему добывать титан. Два представителя американской государственной власти сказали, что американское расследование по делу Фирташа продолжается; они отказались давать более подробную информацию.

Украинский олигарх назвал эти обвинения «безосновательными» и заявил, что Вашингтон действует «исключительно по политическим мотивам». Он нанял звездную команду юристов для своей защиты. Один из них – Лэнни Дэвис, который помогал президенту Биллу Клинтону во время серии скандалов в Белом доме в 90-е годы.

Когда у Фирташа начались проблемы, русские его не бросили. После того как его арестовали, они выделили ему еще один кредит, чтобы он мог оплатить залог: 155 млн. долл. от Василия Анисимова, миллиардера, который возглавляет российскую Федерацию дзюдо, любимого вида спорта Путина.

«Я знаю господина Фирташа уже несколько лет, хотя он не является ни моим другом, ни бизнес-партнером», – написал Анисимов в электронном письме. «Я подтверждаю, что одолжил ему 125 млн. евро. Это была просто коммерческая операция».