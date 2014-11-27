У Путина назвали вымыслом угрозы Порошенко начать наступление
12:21, 27 ноября 2014Политика
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В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, однако назвали "вымыслом" сообщения о якобы имевших в беседе место угрозах с российской стороны.
Речь шла о двусторонних отношениях и ситуации на востоке Украины / Фото : pasmi.ru
"Действительно, по инициативе украинской стороны накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов Путина и Порошенко", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Читайте такжеУ Порошенко опровергли "угрозы Путина" начать наступление"Речь шла о двусторонних отношениях и ситуации на востоке Украины", - добавил он.
"Различные сообщения ряда СМИ, прежде всего украинских, о содержании разговора являются вымыслом и не соответствуют действительности", - подчеркнул Песков.
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