У Путина назвали вымыслом угрозы Порошенко начать наступление

12:21, 27 ноября 2014
Политика
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В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президентов РФ и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, однако назвали "вымыслом" сообщения о якобы имевших в беседе место угрозах с российской стороны.

песков / Фото : pasmi.ru

"Действительно, по инициативе украинской стороны накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов Путина и Порошенко", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте такжеУ Порошенко опровергли "угрозы Путина" начать наступление"Речь шла о двусторонних отношениях и ситуации на востоке Украины", - добавил он.

"Различные сообщения ряда СМИ, прежде всего украинских, о содержании разговора являются вымыслом и не соответствуют действительности", - подчеркнул Песков.

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