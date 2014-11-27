У Путина назвали вымыслом угрозы Порошенко начать наступление

"Действительно, по инициативе украинской стороны накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов Путина и Порошенко", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Читайте такжеУ Порошенко опровергли "угрозы Путина" начать наступление"Речь шла о двусторонних отношениях и ситуации на востоке Украины", - добавил он.

"Различные сообщения ряда СМИ, прежде всего украинских, о содержании разговора являются вымыслом и не соответствуют действительности", - подчеркнул Песков.