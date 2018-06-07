Тимошенко: Украине нужен независимый Антикоррупционный суд, а не «фейк» от президента

Как отметила Тимошенко, во фракции была дилемма: голосовать или не голосовать за этот "никчемный" закон в редакции президента.

Высший антикоррупционный суд сможет полноценно работать лишь в том случае, если будет независимым от президента и его коррупционного окружения.

Об этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook.

По ее словам, соответствующий законопроект Порошенко, который был внесен в Верховную Раду, не обеспечивал независимости Антикоррупционного суда от него лично.

«Наоборот, он создавал механизмы влияния со стороны президента на формирование и функционирование такого суда. Именно поэтому мы этот закон критиковали и внесли соответствующие поправки, которые соответствуют требованиям Венецианской комиссии. Ни одна из моих поправок не была поддержана пропорошенківською большинством в парламенте. Мы до последнего боролись, чтобы перед финальным голосованием окончательная редакция законопроекта со всеми правками была направлена на экспертизу в Венецианской комиссии. Впрочем, президентское большинство, оставив в законопроекте зависимость суда от Порошенко поставило закон на голосование», – сказала политик.

Как отметила Тимошенко, во фракции была дилемма: голосовать или не голосовать за этот ничтожный закон в редакции президента.

«Мы, как и другие демократические силы в Верховной Раде, приняли решение голосовать «за» по следующим причинам: очевидно, что закон об Антикоррупционном суд мог быть принят или в редакции Порошенко, или вообще не принят. А Украине Антикоррупционный суд нужен как важный элемент борьбы с коррупцией. У нас есть надежда, что, объединив усилия демократических политиков, гражданского общества и наших международных партнеров, мы сможем ограничить влияние Порошенко на формирование Антикоррупционного суда в ручном режиме, вопреки принятому закону», – отметила парламентарий.

Она обратилась к общественным организациям с просьбой помогать осуществлять мониторинг применения этого закона, а также осуществлять контроль за проведением конкурса до Высшего антикоррупционного суда с целью обеспечения реальной независимости этого органа.

Юлия Тимошенко также обратила внимание на то, что президент превратил необходимую, назревшую проблему создания Антикоррупционного суда в свой бесконечный пиар.

«Принятый сегодня закон об Антикоррупционном суде – это такой же фейк, как и фейковая реформа судопроизводства, фейковая реформа здравоохранения, фейковая пенсионная реформа. Наша общая задача – не дать Порошенко и его окружению шансов использовать Антикоррупционный суд в своих интересах и создать из него очередную «потемкинскую деревню», – добавила председатель партии.