УКРОП призвал парламент создать Антикоррупционный суд с независимым отбором судей

В политсиле отметили, что независимый механизм отбора судей Антикоррупционного суда должен быть обеспечен по требованию и международных партнеров, и украинских граждан.

В «Украинском объединении патриотов – УКРОП» призвали Верховную Раду создать Антикоррупционный суд с независимым от власти механизмом отбора судей. Об этом говорится в официальном заявлении политической силы.

«Мы призываем народных депутатов завтра, в день голосования (за проект закона № 7440 «О Высшем антикоррупционном суде». – Ред.), не идти на поводу коррумпированного президента Порошенко и его окружения, а дать стране шанс побороть коррупцию, полностью поддержав редакцию Венецианской комиссии», – подчеркнули в «Украинском объединении патриотов».

В политсиле отметили, что независимый механизм отбора судей Антикоррупционного суда должен быть обеспечен по требованию и международных партнеров, и украинских граждан.

Как известно, в четверг, 7 июня, Верховная Рада может проголосовать за законопроект о создании Антикоррупционного суда.