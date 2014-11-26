СМИ "засекли" посла РФ Зурабова поздно вечером на выходе из здания АП
23:22, 26 ноября 2014Политика
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Журналисты встретили посла России Михаила Зурабова, который около 22:00 среды вышел из здания Администрации Президента Украины.
Посла России Зурабова поздно вечером "поймали" на выходе из здания АП / i-g-t.org
Как сообщает "Украинская правда", комментариев журналистам дипломат не дал.
Как известно, в среду вечером в здании АП проходит заседание фракции "Блока Петра Порошенко".
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