СМИ "засекли" посла РФ Зурабова поздно вечером на выходе из здания АП

Журналисты встретили посла России Михаила Зурабова, который около 22:00 среды вышел из здания Администрации Президента Украины.

Как сообщает "Украинская правда", комментариев журналистам дипломат не дал. Как известно, в среду вечером в здании АП проходит заседание фракции "Блока Петра Порошенко". Читайте также«Оппозиционный блок» покинул заседание рабочей группы по подготовке Рады

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