СМИ "засекли" посла РФ Зурабова поздно вечером на выходе из здания АП

23:22, 26 ноября 2014
Политика
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Журналисты встретили посла России Михаила Зурабова, который около 22:00 среды вышел из здания Администрации Президента Украины.

Зурабов / i-g-t.org

Как сообщает "Украинская правда", комментариев журналистам дипломат не дал.

Как известно, в среду вечером в здании АП проходит заседание фракции "Блока Петра Порошенко".

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