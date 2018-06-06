Украина и РФ вошли в десятку наименее миролюбивых стран

Россия заняла 154-м место в «Глобальном индексе миролюбия» и вместе с Украиной вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира.

Исследование было опубликовано в среду международным Институтом экономики и мира.

Читайте такжеЗападные социологи определили лидеров будущей избирательной кампании Украины

По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация сложилась в Центральноафриканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

«Очень низкую» оценку получила также Украина, заняв 152 место и еще пять государств — Нигерия, Турция, Северная Корея, Пакистан и Судан.

Белоруссия оказалась на 101-м месте, Казахстан на 70-м и Молдавия на 64-м.

Наиболее миролюбивыми признаны 13 стран — Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как «безопасность в обществе», «продолжающиеся конфликты» и «милитаризация».

В общем и целом уровень миролюбия на планете снизился, при этом негативная тенденция продолжается четвертый год подряд, заявил радиостанции основатель и директор института Стив Киллели.

В 92 странах ситуация по сравнению с 2017 годом ухудшилась, в 71 стране — улучшилась.

По словам Киллели, наименее мирными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка.

Ранее Украина попала в десятку стран с самыми плохими дорогами.