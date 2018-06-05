"Вы все равно не поверите": Вакарчук резко высказался о президентских амбициях

По словам Вакарчука, общество должно быть готово меняться и растить лидеров.

Прожив полгода в США, где он учился и читал лекции в Стэнфордском университете, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вернулся в Украину.

Комментируя разговоры о возможном участии в президентской гонке на выборах в Украине, Вакарчук в интервью Elle заявил, что ни одному его ответу все равно не поверят.

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"Просто, чтобы закрыть тему. Меня все время спрашивают по поводу моего присутствия в политических рейтингах, президентских амбиций, желания или нежелания баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам ни ответил, вы все равно не поверите", - отметил певец.

По его словам, он разбирал особенности сегодняшней ситуации в Украине, почему ситуация такая сложная и почему не может быть какого-то конкретного готового пути, иностранного опыта, который мы могли бы взять и просто перенести на себя.

"У нас много особенностей, много деталей, которые обязательно нужно учитывать", - добавил Вакарчук.

Как свидетельствуют результаты совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко получили бы больше всего голосов, соответственно, 13,3% и 9,4%, если бы выборы президента состоялись в конце мая.