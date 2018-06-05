Местные власти уничтожают билборды «Украина без Петра!» - пресс-служба СПУ

В трех областях Украины местные власти уничтожили билборды с рекламой кампании Социалистической партии Украины «Украина без Петра». Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«В ночь с 31 мая на 1 июня неизвестные запачкали краской билборд, расположенный на объездной дороге в Северодонецке, которая ведет в Рубежное. А уже 1 июня нам позвонили из рекламного агентства и сообщили, что неизвестные пытаются демонтировать этот билборд. Мы вызвали полицию. Выяснилось, что демонтаж выполняли работники коммунального предприятия Рубежанского городского совета «Дочернее коммунальное предприятие «Люмен» коммунального предприятия «Горсвет». Мотивировали это тем, что поврежденный билборд «выглядит неэстетично». Но никаких документов на демонтаж работники предприятия предъявить не смогли. Как выяснили сотрудники полиции, указание демонтировать билборд дал директор «Люмена», который, в свою очередь, получил устное распоряжение мэра Рубежного Сергея Хорива», - заявил глава Луганской областной организации СПУ Игорь Князь.

Билборды были также повреждены в Херсонской и Черновицкой областях.

«Мы расклеивали их 1 июня, еще 2 числа билборды были в целости. Однако уже 3 июня мы увидели, что их сорвали. Рекламное агентство неофициально сообщало нам, что на них давят из местной администрации и даже из СБУ, требуя убрать агитацию СПУ», - говорит председатель Черновицкой областной организации партии Александр Сапунов.

В связи с этим глава Соцпартии Илья Кива заявил, что власть боится политических оппонентов.

«Как только мы вывесили билборды, сразу началась истерика в СБУ и местных администрациях, пошли угрозы в адрес рекламодателя вплоть до физической расправы! Но это нас не остановит и не запугает. Мы вышли на путь спасения Украины от предателей и барыг! Украина без Порошенко! Уберём барыг от власти - остановим войну и восстановим государственную границу Украины!», - заявил он.