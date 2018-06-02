Украинский интерес. Испытание Бабченко, маневры вокруг NordStream-2 и показательный визит

Специальная операция СБУ, предотвратившая, да еще и с огромным резонансом, покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, позволила не только спасти жизнь человеку и, как утверждает генеральный прокурор Юрий Луценко, получить список из 47 возможных следующих жертв покушений. Она продемонстрировала, что далеко не все международные правозащитные и журналистские организации понимают специфику происходящего в Украине, предпочитая использовать наработанные алгоритмы «обеспокоенности» и критиковать руководство страны. То же можно сказать и о наших согражданах. Операции, подобные «делу Бабченко», хороши в авторитарном или сплоченном общей идеей обществе, где подавляющее большинство населения не сомневается в целесообразности неординарных методов действий «рыцарей плаща и кинжала». Не лишним будет напомнить, что доверие со стороны активистов или иностранных государств не является критерием эффективности работы спецслужб, для них важнее противодействовать угрозам для государства.

Российский МИД уже успел заявить о «русофобской провокации украинских властей», словно позабыв, как буквально сразу после сообщения о гибели Бабченко в России вспомнили о наличии у него российского паспорта и запустили пропагандистскую машину, дискредитирующую Украину. Куда интереснее другое: выступая в Минске, министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил о «формуле Штайнмайера», о которой не говорят уже и в Берлине, приправив упоминание традиционными антиукраинскими «страшилками». Даже поверхностный анализ дипломатического сознания господина Лаврова позволяет предположить, что в Кремле не заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе.

Договоренность об июньской встрече министров иностранных дел Нормандской четверки, о которой заявил шеф немецкой дипломатии Хайко Маас, вряд ли должна вводить в заблуждение – подобные консультации проходят не впервые, но не приносят результата. Впрочем, повышенное внимание к Украине со стороны Германии легко объяснимо: Берлин заинтересован в снятии нашей страной возражений в отношении строительства NordStream-2, и постарается приложить для этого максимум усилий. Так что не зря федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве обещал, что ФРГ будет держать в поле зрения Украину во время переговоров с Россией о транзите газа. И практически сразу после заверений Штайнмайера Владимир Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа по Украине (технически полностью отказаться от него «Газпром» в ближайшее время все равно не сможет), при этом не уточнив его объемы.

Хотя между Украиной и Польшей сохраняются противоречия в части исторической памяти (их не смогли разрешить результаты раскопок в Грушовичах, где обнаружены человеческие останки), на международном уровне Киев и Варшава сотрудничают весьма эффективно. Президент Анджей Дуда подчеркнул, что именно Россия является главной угрозой для мира, министр иностранных дел Яцек Чапутович отметил, что Украина является жертвой агрессии и оккупации со стороны РФ, и именно Польша инициировала в конце мая специальный брифинг Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе.

Насыщенная информационная повестка дня уходящей недели оставила практически без внимания визит председателя Верховной Рады Андрея Парубия в Израиль, где он провел встречи со своим израильским коллегой, уроженцем Украины Юлием Эдельштейном и президентом Израиля Реувеном Ривлином. Визит Парубия имеет не только прикладное значение в контексте подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Израилем, он может доказать американским конгрессменам, недавно выражавшим обеспокоенность ростом антисемитизма в Украине, что их, как минимум, ввели в заблуждение.

Евгений Магда, Институт мировой политики