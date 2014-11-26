В Польше разгорелся скандал из-за фальсификации выборов

Об этом Качинский заявил в эфире Radio Maryja.

"Выборы были сфальсифицированы, нужно только выяснить, в каких масштабах и кто непосредственно за это отвечает, потому что того, кто извлек наибольшую выгоду, видно невооруженным глазом", - сказал он.

Согласно с обнародованным на этой неделе результатам выборов, PIS набрала на 0,5% больше голосов избирателей, чем ее главный конкурент - партия власти "Гражданская платформа" (РО), тогда как экзит-полы показывали преимущество в 4%.

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По словам Качиньского, Польша прекращает быть демократическим государством. "Имела место ситуация, где был изменен государственный строй. Страна, которая фальсифицирует выборы, не является демократической. Это дорога на Восток», - сказал он и задекларировал намерение провести 13 декабря манифестацию.

Ранее из-за проблемы с подсчетом голосов, в связи с чем результаты были обнародованы значительно позже, чем обычно, в отставку подали все члены Центральной избирательной комиссии Польши. Они объясняли проблемы сбоем в роботе новой системы подсчета голосов.

Ранее президент Польши Бронислав Коморовский и глава правительства Єва Копач раскритиковали Качиньского, который поставил под сомнение честность подсчета голосов, но прямо не говорил о фальсификациях.

"Это попытка уничтожения фундаментов демократии", - говорила Копач, отмечая, что такие обвинения служат лишь партийным интересам.

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Коморовский назвал вредной такую деятельность и посоветовал Качиньскому в случае сомнений относительно честности выборов подавать в суд.

Согласно обнародованному по заказу польского телеканала TVN24 опросу, большинство поляков считают, что последние выборы состоялись честно: об этом сказали 62% из 1004 опрошенных в рамках исследования компании Millward Brown. В фальсификацию выборов верят 25% респондентов.

PIS требует проведения повторных выборов, а среди нарушений называет большое количество неучтенных голосов избирателей.