Все больше украинцев поддерживают прекращение перемирия на Донбассе - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-13 ноября.

Согласно результатам опроса, 36% опрошенных считают, что необходимо отменить перемирие и закончить АТО до полного возобновления украинской власти на всем Донбассе, 21% поддерживают предоставление более широких экономических и гуманитарных полномочий региону, еще 17% – за предоставление этим территориям самостоятельности, федерального статуса края, но оставить в составе Украины, еще 9% – за отделение этих территорий от Украины. Не определились – 17%.

По сравнению с опросом за октябрь, увеличилась поддержка отмены перемирия и завершения АТО (с 22 до 36%) и уменьшилось количество неопределившихся по данному вопросу (с 27 до 17%). Больше всего отмену перемирия и завершение АТО поддерживают на Западе, отделение этих территорий от Украины – на самом Донбассе.

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Как сообщалось, 43% респондентов положительно относятся к подписанию перемирия с представителями так называемых ДНР и ЛНР, практически столько же - 44% – отрицательно. Не определились – 13%. По сравнению с октябрем, уменьшилось количество сторонников подписания перемирия - с 53 до 43%, в то же время выросло количество его противников - с 33 до 44%.

Вместе с этим, большинство респондентов - 71% - не поддерживают идею отделения территорий, которые контролируют террористические организации «ДНР» и «ЛНР», от Украины, в то же время, каждый пятый выступает за отделение, каждый десятый – не определился.

Абсолютное большинство - 74% - считают, что Украина должна быть унитарным государством, 15% – федеральным, не определились – 11%.

*** В рамках исследования опрошены 2 тыс. респондентов. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,8%. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face).