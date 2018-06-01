Людям из списка 30 потенциальных жертв наряду с Бабченко предоставят охрану - Луценко

Сейчас этот список находится в руках СБУ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что получен полный список 30 людей, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, каждому из этого списка будет предоставлена охрана.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал Ю.Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно имя мужчины которого задержали по подозрению в подготовке покушения на убийство. Им оказался Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП «Шмайсер», единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

Напомним, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца ( гражданина "Г"), который получил 40 тысяч долларов за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тысяч долларов убить журналиста и передал задаток в размере 15 тысяч долларов.

Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины. Германа задержали 30 мая. Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.