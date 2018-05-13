Зачем русскоязычным евреям мира свой Парламентский клуб?

По самым скромным подсчетам, в 27 странах мира сегодня проживает 2, 5 миллиона русскоязычных евреев. «Станем ли мы новой силой, способной достаточно громко заявить о себе в еврейском мире и в мировой политике?» Этот вопрос представители еврейского сообщества задали себе на заседании Всемирного конгресса русскоязычного еврейства, прошедшем в Киеве. Судя по дискуссиям на Конгрессе, для этого надо немало…

Немало надежд фундаторы Конгресса связывают с созданным в Киеве Парламенстким клубом Конгресса. Он объединит депутатов парламентов мира и молодых политиков, начинающих свою парламентскую деятельность.

Решение о создании такого Парламентского клуба было принято Президиумом ВКРЕ на заседании 4-5 марта.

На первом же заседании клуба, сразу после его создания, состоявшегося в Киеве, пошла речь о межпарламентском сотрудничестве русскоязычных законодателей как инструменте диалога и защиты интересов еврейского русскоязычного сообщества. По итогам трех сессий Клуба будет принято Положение о самом клубе ВКРЕ. Его стратегическая цель - содействие межпарламентскому диалогу, выработка рекомендаций для развития законотворческого процесса и создания модельных законов.

Участники клуба - русскоязычные депутаты израильского Кнессета, депутаты Госдумы РФ и члены Совета Федерации России, депутаты Верховной Рады Украины, депутаты Законодательного собрания штата Нью-Йорк, партийные лидеры из США и Германии. В рамках киевского заседания они встретились с руководством Верховной Рады, Министерства иностранных дел, лидерами украинской еврейской общины.

Как отметил на заседании клуба президент ВКРЕ, член Совета Федерации РФ Борис ШПИГЕЛЬ, сегодня около 2,5 млн. русскоязычных евреев проживает в 27 странах мира, и главная цель Всемирного конгресса русскоязычного еврейства состоит в лоббировании социальных и политических интересов этих общин. Участники форума назвали его уникальным уже благодаря беспрецедентному количеству депутатов, представляющих русскоговорящие еврейские общины многих стран.

“Пожалуй, впервые за одним столом собрались русскоязычные парламентарии, представляющие как страны бывшего СССР, так и новые крупные русскоязычные общины, прежде всего Израиля, США, Германии, России, Украины», - подчеркнул Б.ШПИГЕЛЬ.

В интервью УНИАН Б.ШПИГЕЛЬ также отметил, что очень важной задачей является воспитание молодых будущих парламентариев. «Мы должны их воспитывать, чтобы они могли взять у нас «эстафетную палочку» и пойти с нашими идеями дальше»,- сказал он.

Б.ШПИГЕЛЬ рассказал, что в программах ВКРЕ существует школа дипломатии, бизнеса, а также различные институты, которые помогут грамотным и одаренным людям решать те задачи, которые стоят перед ВКРЕ. По его словам, в будущем ВКРЕ планирует создать и свой Деловой клуб.

Он также считает, что “новый старт” Конгресс получит после проведения своей Генеральной Ассамблеи в Иерусалиме, которая будет посвящена 60-летию образования Государства Израиль, где будут присутствовать 3, 5 тысяч русскоязычных евреев со всего мира. В ходе этой Генассамблеи будет принята новая программа и декларация Конгресса.

Относительно же новосозданного Парламентского клуба Б.ШПИГЕЛЬ высказал надежду, что он, как объединение законодателей ведущих мировых держав, может стать новым инструментом диалога и сотрудничества между странами.

Президент ВКРЕ также отметил не случайность выбора места проведения Учредительного заседания Клуба. «Если познакомиться с биографиями членов Парламентского клуба, то половина присутствующих законодателей родились и выросли в Украине и испытывают к этой стране самые глубокие чувства»,- сказал он.

Депутат Верховной Рады Украины, руководитель группы межпарламентских связей с Государством Израиль Александр ФЕЛЬДМАН на заседании клуба отметил, что Клуб должен определить задачи, пути взаимодействия и области, где объединенные усилия парламентариев будут иметь наибольший и конкретный эффект во благо народов. «Есть огромное количество нерешенных вопросов, где наше участие будет востребовано. Это отмена виз, выплата пенсий, борьба с терроризмом, мирный процесс на Ближнем Востоке”, - подчеркнул он. При этом А.ФЕЛЬДМАН считает необходимым обратить особое внимание на поддержку Государства Израиль, особенно в год 60-летия его образования.

Заместитель председателя Кнессета Юлий ЭДЕЛЬШТЕЙН в интервью УНИАН отметил, что на первом заседании клуба будет важно наметить четкие задачи, которые парламентарии будут решать в дальнейшем.«Обмен опытом и дружеская коллегиальная подсказка могут помочь в решении проблем и объединить русскоязычные еврейские силы в решении общих задач и вокруг Израиля, положения еврейской общины в Украине и других странах», - сказал Ю.ЭДЕЛЬШТЕЙН.

В то же время, заместитель председателя Кнессета Амнон КОЭН в беседе с журналистами отметил важность создания модельных законов, которые могут применяться в разных странах».

Депутат Кнессета Государства Израиль Марина СОЛОДКИНА в разговоре с УНИАН отметила, что вопросы, с которыми сталкиваются русскоговорящие евреи, очень схожи, и поэтому необходимо обмениваться опытом в их решении. «Я думаю, что нужно говорить и о социальных правах, и о гражданских правах. Так как речь идет об иммиграционном населении в других странах, то стоит вопрос защиты гражданских прав»,- сказала она.

По словам М.СОЛОДКИНОЙ, на сегодня есть целый ряд проблем в вопросе выплаты пенсий гражданам из бывшего СССР. «У нас старшее население очень болезненно относится к тому, что эти пенсии платит только Россия”, - сказала депутат, добавив: «Мы будем поднимать эти вопросы, подсказывать друг другу и стараться это делать до того, как эти проблемы приобретут острый характер».

Другой представитель Кнессета Государства Израиль, депутат Зеев ЭЛЬКИН констатирует, что существует достаточно активное поле мировой еврейской деятельности, однако на этом поле русскоязычное еврейство практически не представлено. «Голос русскоязычного еврейства звучит слабо, хотя, если посмотреть в общем, то страны СНГ, Израиль, США и Германия представляют по разным оценкам от 20% до 25% всемирной еврейской общины»,- сказал он. В этом смысле, считает З.ЭЛЬКИН, объединение политиков может стать очень эффективным, если им удастся преодолеть разногласия и объединиться вокруг общих задач. Он также считает, что Парламентский клуб предоставит возможность для интересных нетрадиционных контактов, которые могут послужить “мостиком альтернативной дипломатии” между разными странами в поиске нестандартных выходов из сложных ситуаций.

Сопредседатель рабочей группы еврейских социал-демократов Социал-демократической партии Германии Сергей ЛАГОДИНСКИЙ в интервью УНИАН отметил важность сетевой коммуникации. «Мне, как представителю Германии, интересно, что происходит в США, Израиле, Украине - прежде всего в политическом контексте. Мы сталкиваемся со сходными проблемами, поскольку сходна специфика нашего контингента», - сказал он. С.ЛАГОДИНСКИЙ надеется, что работа Парламентского клуба станет первым шагом в обмене опытом при решении этих проблем. «Конечно, есть цели разработки модельных законов, но в первую очередь - личностный подход друг к другу. Вот на это я надеюсь», - добавил политик.

По словам С.ЛАГОДИНСКОГО, члены Парламентского клуба представляют разные партии и идеологические движения, однако их объединяют проблемы внешней политики, например, тема отношения к Государству Израиль. В то же время, есть и внутриполитические вопросы, например, социальная интеграция еврейских эмигрантов Германии. Он отметил, что этот вопрос в Германии местные еврейские общины решают очень медленно. «Мне было бы интересно обменяться взглядами, как этот вопрос решается в Израиле, в США, начиная от признания дипломов бывшего СССР, заканчивая выплатами по старости. Об этом нужно говорить и смотреть - какие есть точки соприкосновения в рамках модельных законов или в рамках параллельных инициатив. Тогда, например, можно было бы сказать, что в Америке этот вопрос решается определенным образом, и мои немецкие коллеги-политики будут знать, что эта идея не новая, а уже воплощенная в жизнь в других странах»,- пояснил С.ЛАГОДИНСКИЙ.

Форум, начало которому было положено в Киеве, посетила посол Государства Израиль Зина КАЛАЙ-КЛАЙТТМАН. В дальнейшем форум будет проводиться три раза в год – в разных странах.

Светлана Артеменко