Штат МВД сократят на 20% из-за реформы – советник министра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Он отметил, что в соответствии со стандартами ООН, должно быть 300 правоохранителей на 100 тысяч населения. На сегодняшний день в Украине эта цифра больше. Кроме того, он добавил, что будут ликвидированы все существующие спецподразделения милиции, а взамен будет создано одно меньшее по численности, чем сейчас милиционеров в спецподразделениях, но значительно эффективнее: “Мы предложили оптимизацию спецподразделений МВД, которых сегодня очень много. Наше предложение - создать одно уникальное спецподразделение по примеру американского, которое будет многофункциональным, и при этом будет существенно уменьшено количество милиционеров, которые будут нести в нем службу, но качество спецподразделения вырастет”.

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Кроме того, говоря о люстрации в органах МВД, Шкиряк отметил, что люстрационные проверки пройдут во всех подразделениях и во всех территориальных единицах МВД. Также люстрация коснется сотрудников бывшего спецподразделения “Беркут”.

Также Шкиряк добавил, что всех работников милиции в будущем ожидает полная переаттестация и уже со следующего года работники милиции будут набираться по новым критериям с параллельным повышением им социальной защиты и заработной платы.