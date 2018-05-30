Каплин: правоохранители расследуют отмывание средств нардепом Рабиновичем

Народный депутат от БПП Сергей Каплин утверждает, что жена нардепа, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича получила от российского бизнесмена Павла Фукса гарантийный платеж в размере 22 млн грн за землю, которая стоит в 18 раз дешевле.

Народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин заявил в Facebook, что в деле нардепа, лидера партии "За життя" Вадима Рабиновича появились новые доказательства.

"Сделку Рабиновича с отмыванием средств на продаже земли приобщили к производству, которое расследует НАБУ по моим заявлениям. Жена Вадима-Давида Рабиновича получила "гарантийный платеж" от российского бизнесмена [Павла] Фукса – 22 миллиона за землю, которая стоит в 18 раз дешевле! А потом заняла часть денег своему мужу – вот и схема легализации грязных доходов двойного гражданина. Детективы НАБУ исследуют и эти факты!" – написал Каплин.

Он добавил, что по действиям Рабиновича уже открыты пять уголовных производств, в том числе в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и Госмиграционной службе.

"В САП и ГМС также исчерпывающие доказательства его двойного гражданства. Поэтому скоро Вадим-Давид будет лишен украинского и снова сядет в тюрьму за незаконное обогащение и свои махинации", – заявил нардеп.

В начале апреля Каплин писал, что Рабинович фиктивно продавал землю и занимался отмыванием денег, и добавил, что подает заявления об этом в антикоррупционные органы.

Журналист Василий Крутчак 28 ноября 2017 года сообщил, что написал заявление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро о нарушениях, которые обнаружил в декларациях Рабиновича. Крутчак утверждает, что нардеп не указал в декларациях за 2015-й и 2016 годы арендуемый дом в Обухове площадью 600 м². По подсчетам Крутчака, расходы на аренду в этом районе могут составлять за два года от 5,8 до 8,4 млн грн.

Он также заявлял, что Рабинович скрывает израильское гражданство и оплачивает социальные взносы в этой стране. Крутчак называет Вадима Рабиновича Давидом и утверждает, что именно под этим именем политик получил израильское гражданство.

Рабинович прошел в Верховную Раду по списку Оппозиционного блока под четвертым номером. Является главой парламентского подкомитета по вопросам прав человека. В мае 2016 года он заявил в СМИ о своем выходе из состава фракции Оппозиционного блока, но на сайте Верховной Рады на сегодняшний день указано, что Рабинович все еще является членом фракции.