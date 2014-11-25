Артиллерия сил АТО уничтожила огневые точки боевиков под Мариуполем

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

«В Мариуполе и окрестностях ситуация остается подконтрольной силам АТО. На протяжении ночи обстрелов позиций украинской армии в пределах сектора «М» не зафиксировано», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «разведывательных полетов российских БПЛА в связи со шквальным ветром также не зафиксировано».

Читайте такжеУтром боевики трижды обстреляли позиции сил АТО под МариуполемТакже сообщается, что «позиции сил АТО находятся на своих позициях и несут службу в штатном режиме. Продолжается укрепление и утепление позиций».

Кроме этого, штаб обороны Мариуполя отмечает, что «вчера были обстреляны украинские боевые позиции, которые удерживает полк «Азов» совместно с ВСУ. Разведка полка осуществила глубокий рейд по определению месторасположения огневых точек противника. В ответ на вражеский обстрел сработала наша артиллерия. В результате огневые позиции террористов были уничтожены».

«По перехваченным разговорам террористов в радиоэфире удалось выяснить, что их огневые точки были уничтожены и им в панике пришлось покинуть свои позиции. Следует отметить, что украинская артиллерия открывает огонь исключительно для защиты собственных позиций, и для защиты мирного населения», - сказано в сообщении штаба.