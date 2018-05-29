У оккупантов возникли проблемы с Керченским мостом - постпред Порошенко

Оккупанты пытаются уничтожить торговое судоходство на Мариуполь и Бердянск.

У оккупантов уже возникли проблемы с Керченским мостом. Во-первых, само его наличие очень негативно сказывается на торговом судоходстве.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, россияне почему-то думают, что кто-то хочет уничтожить этот мост, но любой умный человек, который знает технические характеристики объектов и не смотрит телевидение, прекрасно знает, что любая авария, любой инцидент с любым торговым судном, которое идет по Керченскому проливу – а там ежедневно проходят десятки судов – может привести к необратимым последствиям для этого моста.

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"Поэтому россияне предпринимают меры. Вы знаете, что сейчас они проверяют суда, которые идут из украинских портов. С нарушением всех норм морского права. Причем в последние дни проверки делают на расстоянии 8-10 километров от побережья материковой Украины", - отметил Бабин.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым заявил, что такими проверками оккупанты убивают двух зайцев.

"С одной стороны, проводят "антитеррористическую работу", а с другой, пытаются уничтожить торговое судоходство на Мариуполь и Бердянск, предоставить соответствующие фрахты собственным портам Азова и оказывать экономическое давление на материковую Украину, фактически уничтожая наш экспорт и влияя на наш бюджет", - подчеркнул Бабин.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.