Россия против мира

Действия президента РФ Владимира Путина все больше напоминают выполнение инструкций из книги «как управлять миром, не привлекая внимания санитаров». Тем временем, «санитары», хоть и делают вид, что Россия не является стороной конфликта в Украине, прекрасно понимают, что это не так. УНИАН пообщался с представителями украинского, западного и российского экспертного сообщества, поинтересовавшись их прогнозами относительно дальнейшего развития ситуации.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что эскалация военных действий и возможное дальнейшее масштабное вооруженное вторжение российско-террористических войск в Украину, будут самоубийственными, в первую очередь, для самой России. Но никто не берется исключить вероятность такого «суицида», а также не может не колебаться относительно возможных действий кремлевского лидера или степени его адекватности.

«Доктрина» Путина остается прежней

Так, российский политолог, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Московского Центра Карнеги Лилия Шевцова считает, что «при сохранении нынешней модели власти в России, не может быть окончательной уверенности относительно кремлевских зигзагов».

По ее мнению, президент РФ Владимир Путин будет продолжать попытки включить Украину в сферу влияния России, не обращая внимания на санкции и используя разные виды прессинга: «Доктрина Путина», которая предполагает сдерживание Запада и включение Украины в сферу влияния России, остается прежней. И санкции не могут ее изменить. Но тактика осуществления «доктрины» может быть разной и использовать разные эшелоны прессинга.

Собственно, в этом контексте, Шевцова не исключает, что российское вторжение в Украину будет продолжаться с дальнейшим «выравниванием» границ так называемых «ЛНР» и «ДНР». «Учитывая открытости границы между Украиной и Россией, вторжение будет продолжаться с разной степенью интенсивности. Возможно дальнейшее «выравнивание» границ «ЛНР» и «ДНР», - считает она.

При этом политолог отмечает, что «полномасштабная экспансия в другие регионы была бы самоубийственной для России». «Однако мы не знаем степени адекватности лидера», - добавила эксперт.

В то же время, Лилия Шевцова уверена, что Запад не признает Россию стороной конфликта на Донбассе, поскольку это потребует соответствующих мер сдерживания, а это бы, в свою очередь, означало войну Запада с Россией. «Сомневаюсь, что Запад формально признает состояние войны между Россией и Украиной и Российскую Федерацию в качестве стороны конфликта. Будут и дальше преобладать размытые характеристики, ведь признание РФ в качестве стороны конфликта потребует соответствующих мер сдерживания, а это - война Запада с Россией. На это Запад не пойдет», - отметила она.

Амбиции против здравого смысла

Похожего мнения придерживается и эксперт из Института Брукингса Милена Николова, по словам которой, мировое сообщество не хочет вмешиваться в события на Донбассе, поэтому и не признает Россию стороной конфликта. «Я не думаю, что они - ОБСЕ и НАТО - признают Российскую Федерацию стороной конфликта. В обеих организациях существует понимание, что разрешение ситуации возможно только при участии России… Никто из членов НАТО не хочет вмешиваться в происходящее на восточной Украине, поскольку, если вы официально утверждаете, что Россия является конфликтующей стороной, найти решение будет еще сложнее», - сказала она.

Кроме того, по ее мнению, и мировое сообщество, и сама Россия понимают – полномасштабное вторжение российских войск в Украину по указанию Кремля обойдется РФ слишком дорого. «Не думаю, что Россия заинтересована в масштабном вторжении, это слишком дорого во многих отношениях. Но она хочет обеспечить свое влияние в регионе через оккупированные области Донбасса и подорвать украинский суверенитет», - сказала Милена Николова.

Тем не менее, по словам эксперта, нельзя исключать, что Путин может продолжать интервенцию в Украину для создания нужного впечатления у российских националистов и получения их поддержки в вопросе выбора президентом РФ «правильного пути». «Возможно, существуют определенные амбиции, чтобы занять несколько более обширные территории, но только для того, чтобы украинское правительство находилось под постоянным давлением и чтобы создать впечатление для собственных российских националистов, что Путин - на правильном пути», - отметила она.

«Молчание» Запада

В свою очередь, старший научный сотрудник Брукингского Института, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер считает присутствие российских войск в Украине очевидным и допускает, что так Россия пытается консолидировать контроль над оккупированными районами востока Украины: «Доказательства того, что российские военные силы действуют на востоке Украины, являются безоговорочными, а все отрицания этого факта Москвой не вызывают доверия. Но цель этих действий является менее понятной. Может, Россия хочет просто держать украинское правительство и Запад в напряжении, или пытаться консолидировать контроль над сепаратистскими районами в Донецке и Луганске…», - недоумевает эксперт.

Пайфер уверяет, что, несмотря на сдержанность заявлений лидеров ЕС и США, они прекрасно понимают, что Россия не просто поддерживает сепаратистов на востоке Украины, а посылает в Украину регулярные войска. «Западные лидеры могут быть сдержаны в своих высказываниях, но среди американских и европейских лидеров не возникает сомнений, что Россия поощряет, подстрекает, поддерживает и вооружает сепаратистов на востоке Украины, или в том, что российские военные подразделения действуют в Украине. Какие бы слова они не подбирали «интервенция», «несанкционированное проникновение», «нападение» или «вторжение», - они понимают, что российские войска находятся в Украине, без разрешения на это правительства Украины», - отметил Пайфер.

При этом экс-посол не исключает дальнейшего российского наступления в Украине, но не видит смысла в подобных действиях Кремля: «Не следует также исключать возможность того, что российская армия может наступать, чтобы занять большую территорию в Восточной Украине. Но какой тогда будет конкретная цель таких действий? Увеличение обширных оккупированных территорий принесет России большие затраты и потери для российской армии, в то время, когда Москва всеми способами пытается скрыть от русского народа тот факт, что российские солдаты воюют и умирают в Украине».

Кроме этого, американский дипломат считает, что вопрос финансирования оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса может решать только украинское правительство, без вмешательства извне. «Я не думаю, что Путин может заставить Киев взять на содержание так называемые «народные республики» из Донецка и Луганска. Это решать только украинскому правительству. Более важным вопросом является то, как Украина может, с помощью Запада, повлиять на Москву, чтобы она изменила свой курс и поддерживала настоящее урегулирование, а не стремилась создать еще один замороженный - или не очень замороженный - конфликт в Донбассе», - отметил он.

Факторы сдерживания российской агрессии

Тем временем, украинские политологи считают, что вероятность эскалации боевых действий на Донбассе возросла. «Вероятность активизации наступательных военных действий со стороны сепаратистов и России, после так называемых выборов в сепаратистских республиках, а также после того, как в этих республиках состоялась концентрация и российского вооружения и боевой силы, к сожалению, значительно возросла», - отметил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

По его мнению, пока агрессию сдерживает тот факт, что украинская тема вновь находится в центре внимания различных стран мира и международных организаций. Кроме этого, на Россию значительно повлияло давление мирового сообщества, оказанное на саммите G-20, санкции и готовность украинской армии отбить вооруженное нападение российско-террористических войск: «В Брисбене на саммите G-20 на Путина было оказано достаточно серьезное воздействие для того, чтобы сдержать Россию от новой волны эскалации конфликта. И пока это имело эффект. Наступательные действия могли состояться и раньше, но два фактора блокируют эти действия. Во-первых, воздействие международного сообщества на Россию, в том числе, и санкции, они все-таки играют достаточно серьезную роль и эту роль недооценивают. Во-вторых, украинские военные отражают атаки сепаратистов. Боевики и Россия видят, что украинские военные, добровольческие отряды готовы отразить новую волну агрессии».

По словам Фесенко, в зоне АТО готовятся две линии обороны, третья предполагается в глубине страны. «То, что украинские войска готовы отразить наступление России и сепаратистов – это является очень важным сдерживающим фактором», - уверен он, правда при этом добавляет, что «риск эскалации военных действий, к сожалению, остается, никто не может дать никаких гарантий по поводу возможных действий Путина».

С этим соглашается профессор истории, директор программ международных исследований Университета Юго-Западного Техаса Деннис Дж. Данн. По его словам, как бы не вели себя Украина и страны Запада, Путин будет использовать столько силы, сколько необходимо для контроля над юго-востоком Украины. «На мой взгляд, руководство России будет захватывать новые территории Донбасса, но одновременно это отрицать. Россия также может утверждать, что прикладывает значительные гуманитарные усилия, чтобы примирить воюющие стороны. Путин будет использовать столько силы, сколько необходимо для контроля над юго-востоком Украины, возможно, даже пытаться присоединить Донбасс к Крыму», - сказал он.

По мнению эксперта, Владимир Путин уверен, что может заставить Киев смирится с оккупацией украинской территории и признать ее как свершившийся факт. «Я не думаю, что международное сообщество признает российскую агрессию против Украины. План Путина – оккупировать, а затем ждать. Он думает, что со временем может заставить Киев признать оккупацию как свершившийся факт», - убежден он.

Однако, по словам Данна, такие действия Путина приведут лишь к тому, что он никогда не сможет заставить украинцев признать российскую агрессию. «В конце концов, он идет против хода истории и отчуждает от России украинцев, поэтому, никогда не сможет заставить их принять свою агрессию», - сказал эксперт.

Константин Гончаров