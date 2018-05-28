Вехи недели. Праздник в рабочем режиме, кандидатские минимумы и АКС под куполом

Словно демонстрируя четвертое президентское дыхание Владимира Путина, российские спецслужбы и военные активизировали сразу в нескольких горячих точках двусторонних отношений с Украиной. Повышенная активность пограничников ФСБ РФ в Азовском море, аресты крымских татар на оккупированном полуострове корреспондируются с активизацией обстрелов на Донбассе. Похоже, Кремль стремится повышать ставки.

25 мая исполнилось четыре года победе Петра Порошенко в президентской гонке. «Однотуровость» сегодня любят вспоминать главе государства как что-то нехорошее, хотя для внеочередной и во многом экстремальной президентской гонки она была оправдана Порошенко во время заседания Национального инвестиционного совета дал понять, что знает, куда должна двигаться Украина в ближайшие пять лет и как принести мир на ее землю. Это еще не официальное заявление об участии в президентской гонке, но уже декларация намерений. К тому же Петр Алексеевич действует в парадигме будущей кампании, подчеркивая свою роль в укреплении обороноспособности страны и ее внешнеполитических успехах.

Потенциальные соперники Порошенко сегодня проходят испытание рейтингами и тесты на прикладную договороспособность. Анатолий Гриценко заручился поддержкой Егора Фирсова и Дмитрия Добродомова, вряд ли претендующих на статус политических тяжеловесов. В «Самопомощи» отрицают участие в переговорах о выдвижении единого кандидата, следуя заветам Андрея Садового. Виктор Чумак заявил об участии в президентской гонке, и теперь кроме «настоящего полковника» за симпатии избирателей будет бороться и бывший генерал.

Тем временем под парламентским куполом было довольно спокойно, основные действия разворачивались за столом переговоров о формате назначения судей Антикоррупционного суда. Жесткая позиция МВФ столкнулась с изворотливостью украинских политиков, видимо, убежденных, что дефолт может обойти их стороной. Решающий бой за закон об АКС пройдет уже в начале июня, и от его исхода будет зависеть температура украинской экономики.

Не исключено, что тревожные предчувствия подтолкнули министра финансов Александра Данилюка, пользующегося репутацией реформатора, публично напомнить Владимиру Гройсману о слишком долго не назначаемом заместителе. Интересно, что продолжительный лондонский этап карьеры и претензии со стороны Генеральной прокуратуры не лишили Данилюка симпатий со стороны профессиональных антикоррупционеров. Правда, ему будет полезно вспомнить о судьбе Юрия Стеця и Тараса Кутового, так и не получивших от парламента вольную после написания заявления об отставке.

Решение Европейского Суда по правам человека, признавшего, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права человека, всколыхнуло дискуссию на тему необходимости продажи земли. Как сторонники, так и противники создания рынка земли пустили в ход обкатанные аргументы. Думаю, что большинство понимает: до президентских и парламентских выборов рассчитывать на серьезные подвижки в этом вопросе наивно.

Интересным образом совпали во времени широкомасштабная операция по разоблачению организаторов договорных матчей в украинском футболе и проведение финалов Лиги Чемпионов в Киеве. Сторонники конспирологических теорий связывают активность правоохранителей с интересами парламентария и главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Впрочем, независимо от интриг и предположений об их бенефициарах следует признать, что праздник футбола в Киеве удался на славу.

Евгений МАГДА