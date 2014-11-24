На первом заседании Рады депутаты зачитают присягу в один голос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после заседания подготовительной группы.

“Мы приняли решение по порядку провозглашения присяги народными депутатами Украины. Она будет происходить согласно Конституции Украины следующим образом: когда все депутаты, присутствующие в зале, одновременно зачитают присягу народного депутата Украины”, - сказал Гройсман. И добавил, что это произойдет торжественно.

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«Они ее подпишут, и таким образом этот вопрос будет закрыт», - добавил он.

Он также отметил, что первую сессию будет открывать председатель Верховной Рады VІІ созыва, а после приведения к присяге новоизбранных депутатов будет сформирован временный президиум. Таким образом, далее “проводить первое заседание будет избранный председатель подготовительной группы”.

Отвечая на вопрос журналистов, Гройсман отметил, что присягу все депутаты будут произносить со своих рабочих мест, и это предложение поддержали представители всех политических сил.

“Это очень символично: впервые в стенах украинского парламента каждый народный депутат Украины зачитает присягу, под которой поставит подпись”, - сказал Гройсман.

В свою очередь представитель “Батькивщины” Андрей Кожемякин сообщил, что во время заседания рабочей группы его политическая сила вышла с предложением относительно освещения во время открытия сессии на табло в сессионном зале “присяги, которая будет подписана рукой Надежды Савченко”.

Комментируя решение относительно одновременного зачитывания присяги всеми депутатами, Кожемякин отметил, что такое решение было принято для того, чтобы не делать из открытия Верховной Рады “балаган”.

“Для того чтобы никто никого не обвинял, кто первый, а кто последний, - есть конституционная норма”, - сказал он и отметил, что 6 старейших депутатов будут приносить присягу вместе со всеми остальными депутатами.

По словам Кожемякина, такое предложение поддержали также представители «Оппозиционного блока», от которого избирался старейший депутат (81-летний Ефим Звягильский - УНИАН).

“Старейший начинает присягу, и все остальные депутаты не просто расписываются возле столиков, а произносят эту присягу, как это делает каждый военный”, - сказал представитель “Батькивщины”.

Кожемякин также отметил, что на сегодняшнем заседании подготовительной депутатской группы была обсуждена повестка дня первой сессии ВР VІІІ созыва. Так, должен рассматриваться вопрос о создании временного президиума, доклад председателя ВР VІІ созыва, вопрос о создании фракций. После этого будет объявлен перерыв для образования коалиции. Уже после этого будут рассматриваться остальные вопросы, в частности о формировании счетной комиссии.

Как сообщал УНИАН, торжественное открытие первой сессии Верховной Рады VIII запланировано на 27 ноября.