Руководство Рады должна выбирать не коалиция, а все народные депутаты - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат в народные депутаты Украины от партии "Батькивщина" Сергей Соболев сказал в комментарии журналистам.

Он отметил, что должны состояться переговоры по формированию комитетов, их руководства, а также руководства Верховной Рады.

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В то же время Соболев подчеркнул, что при этом важно, «чтобы, не дай Бог, не пошли на принцип, что победителю разрешено все - когда не будут игнорировать и голоса оппозиции, и тех, кто голосовал за «законы 16 января».

"Мне бы хотелось, чтобы на такую беспринципность не пошли", - заметил он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября пять политических партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомич», «Батькивщина» и Радикальная партия, прошедших в парламент, парафировали коалиционное соглашение.

Первое заседание Верховной Рады восьмого созыва запланировано на 27 ноября.