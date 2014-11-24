Руководство Рады должна выбирать не коалиция, а все народные депутаты - Соболев
Руководство парламента должна избирать не коалиция, а все народные депутаты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат в народные депутаты Украины от партии "Батькивщина" Сергей Соболев сказал в комментарии журналистам.
Он отметил, что должны состояться переговоры по формированию комитетов, их руководства, а также руководства Верховной Рады.
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В то же время Соболев подчеркнул, что при этом важно, «чтобы, не дай Бог, не пошли на принцип, что победителю разрешено все - когда не будут игнорировать и голоса оппозиции, и тех, кто голосовал за «законы 16 января».
"Мне бы хотелось, чтобы на такую беспринципность не пошли", - заметил он.
Как сообщал УНИАН, 21 ноября пять политических партий «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Самопомич», «Батькивщина» и Радикальная партия, прошедших в парламент, парафировали коалиционное соглашение.
Первое заседание Верховной Рады восьмого созыва запланировано на 27 ноября.