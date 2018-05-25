Дипломаты Украины и Польши высказались за ужесточение санкций против РФ

МИД Украины и Польши скоординировали позиции относительно правовых последствий оккупации Россией Крыма.

Представители Министерств иностранных дел Украины и Польши высказались за ужесточение санкций против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

Как сообщается на странице Посольства Украины в Польше в социальной сети Facebook, 25 мая в Варшаве состоялись консультации на уровне директоров договорно-правовых департаментов МИД Украины и Республики Польша относительно правовых последствий оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь.

"Стороны однозначно осудили действия Российской Федерации, которая нарушает международное право, оккупировав часть суверенной территории Украины - Автономную Республику Крым и город Севастополь. Было сделано ударение на важности дальнейших скоординированных международных усилий с целью восстановления уважения к международному праву и прекращения российской оккупации", - говорится в сообщении.

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"МИД Польши подтвердил неизменность своей позиции в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в международно признанных границах. Внешнеполитические ведомства двух стран отметили необходимость сохранения, а также, в отсутствие действенных шагов России по освобождению оккупированных территории, усиления санкций против РФ, которые были введены международным сообществом в связи с противоправными действиями России в Крыму и на востоке Украины", - отмечают украинские дипломаты.

"Санкции должны действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провел двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям оккупации Крыма Россией.