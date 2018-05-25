Под конец заседания в Раде осталось около 10 нардепов

16:15, 25 мая 2018
Политика
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Заседания Совета депутаты посещают неохотно / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в конце заседания в сессионном зале оставалось около 10 народных депутатов.

Геращенко напомнила, что на следующей неделе депутаты будут работать с избирателями, а следующее заседание парламента состоится во вторник, 5 июня и начнется с продолжения рассмотрения поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде.

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Теги: #Верховная Рада#парламент