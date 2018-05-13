Антимайдан. Они возвращаются...

Вчера украинские патриотические Интернет-источники призывали “Встать и выйти” с самого утра к Верховной Раде с желто-голубой лентой, которая символизирует цвета национального флага.

“Мы - не помаранчевые, мы - украинцы”, звучало в призыве организаторов акции, которые требуют безотлагательно утвердить состав Конституционного суда и создать дееспособную демократическую коалицию.

Но...

Первый эшелон демонстрантов сегодня утром ожидал уже на подступах к Раде. Однако площадь перед парламентом изобиловала голубыми (“региональными”) и красными (коммунистическими) флагами.

В глубине Мариинского парка тоже просматривались “региональные” символы – там расположились несколько десятков голубых палаток, наполненных едой и напитками. Очевидно, для подкармливания приезжих.

Отдельно от них стояли люди с белыми флажками и красными сердцами на них. Всего несколько десятков активистов БЮТ столпились, не зная куда направиться – практически со всех сторон они были окружены идеологическими врагами.

А те со счастливыми улыбками размахивали своими флагами и плакатами, которые отправляют Юлю... куда подальше.

А когда на площадь с микрофоном вышел их шеф - Виктор Янукович, - голубые ощутили просто эйфорию. Янукович запел дифирамбы своим последователям и оды новой, “антикризисной”, которую уже успели окрестить антиукраинской, коалиции.

Его быстренько “благословили” коллеги по партии и какой-то батюшка и отправили в сессионный зал – избираться “народным” премьером.

Коммунисты и социалисты продолжили “празднование” пением Интернационала и песен на слова Есенина.

В это же время Студенческое братство, которое подавало заявку на пикет, пыталось пристроится где-то за голубыми флагами и провести свое мероприятие. Но, как рассказал его председатель Олег Яценко, один из развернутых транспарантов с надписью “Нет – реваншизму!” молодчики из ПР тут же разорвали в клочья. “Нам припомнили события в Феодосии месячной давности, когда мы пикетировали Дом офицеров ЧФ РФ, - говорит председатель Студенческого братства. – Кажется, это они же и были”. Милиция, по словам Яценко, на конфликт не среагировала. Позже ему удалось сделать снимок со списками студентов, которые якобы получают плату за участие в акции Партии регионов. “Голубые” сразу же выхватили у него фотокамеру, но в этот раз вмешались милиционеры, и камеру вернули хозяину.

Студенты и активисты БЮТ, которые были в значительном меньшинстве, создали живой коридор на одном из подходов к парламенту. И чем активнее они пытались занять диспозицию, тем более накалялась ситуация. Это напоминало помаранчевую площадь в моменты противостояния двух лагерей.

Пенсионеры дискутировали между собой, молодежь – между собой. “Снова бандеровцев понаехало, Америку поддерживать”, - услышал я от молодчика с очень короткой стрижкой. Короче говоря, бритоголового. Только вот, думаю, непонятно, почему “регионалы” обижаются, когда их называют бритоголовыми...

Молодежь с желто-голубыми лентами скандировала “Прочь бандиты” и “Украина!”. Бело-голубые - в ответ – “Янукович!”.

“А что, Янукович – это не Украина?” – поинтересовался пожилой человек у своего бело-голубого визави. Тот не нашелся, что ответить, началась ссора. Дальше было слышно лишь фразы наподобие “Донбасс порожняк не гонит”.

Дмитрий Стаховский, фото автора