Вехи недели. Годовщина Евромайдана, рождение с надеждой и неделя на правительство

Украинской политике свойственна непредсказуемость. Вряд ли кто-нибудь полагал год назад, что тогдашние лидеры президентского рейтинга Виктор Янукович и Виталий Кличко не примут участия в президентской гонке, а ее финиш пройдет в последнее воскресенье мая 2014 года. Минувший год стал самым тяжелым за все время украинской независимости, наша страна и сегодня платит высочайшую цену за возможность сохранить суверенитет и в реальных боях пытается отстоять территориальную целостность. Не все получается, и для критики власти хватает оснований, но прежде, чем обрушиваться на тех, кто оказался на вершине властной пирамиды, стоит напомнить, что с подобными вызовами украинские политики еще никогда не встречались. Поэтому каждому приходится самому решать, что для него важнее – национальные интересы или партийные резоны. Одно понятно: без согласованных действий всех представителей власти Украине будет непросто отстоять свою независимость и выстоять под мощным внешним давлением.

На Донбассе сохраняется определенный статус кво, который пока не получается нарушить боевикам. Попытка руководителя немецкой дипломатии господина Штайнмайера обеспечить отвод тяжелых вооружений и реальное создание демаркационной линии на Донбассе фактически завершилась провалом, поскольку взаимопонимание он нашел только в Киеве. Москве предпочитают со всеми говорить исключительно в претенциозном тоне, Украину при этом поучают, словно нерадивую служанку.

Парафированное представителями пяти политических партий коалиционное соглашение – отнюдь не подарок стране к годовщине Евромайдана, а, скорее, декларация о намерениях будущего парламентского большинства. И все более монопольно претендующий на премьерский портфель Арсений Яценюк, и многие депутаты Верховной Рады восьмого созыва видят в будущей коалиции конституционное большинство вопреки отказу видеть в его рядах членов «Оппозиционного блока» и парламентариев, голосовавших за драконовские законы 16 января. Правда, конституционных изменений, за исключением предложенной Порошенко децентрализации, пока не наблюдается.

Если говорить о самом коалиционном соглашении, то почти восемь десятков страниц этого документа наполнены изысканными обещаниями масштабных преобразований и испытывают заметный дефицит конкретики, которую ждут избиратели. Для примера – отмена депутатской неприкосновенности задекларирована в преамбуле соглашения, и не сопровождается какими-либо сроками реализации. Коалиция пока не рискует замахиваться на оффшорные зоны и вопросы продажи земли, а процедура принятия всех решений консенсусом может сделать парламент восьмого созыва весьма неповоротливым даже для принятия важных для страны решений.

Арсений Яценюк с нерастраченным пока энтузиазмом предлагает участникам коалиции подавать кандидатуры в правительство. «Самопомощь» и «Батькивщина» от подобной перспективы отказались, что для соратников Юлии Тимошенко выглядит логично, а для подопечных Андрея Садового – стремление пройти политический курс молодого бойца, не набираясь излишнего компромата. Петр Порошенко взял на вооружение формулу Джо Байдена «6 дней, 6 недель, 6 месяцев», определяющую ключевой период для осуществления в Украине реформ. Президент настаивает на скорейшем формировании правительства и его максимальном обновлении. Яценюку предстоит управлять командой, в которой лично преданных людей будет минимум, но куда интереснее, сколько в Кабмине будет специалистов, готовых работать в экстремальных условиях.

Автор: Евгений Магда