Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле
01:43, 24 мая 2018Политика
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Также разговор шел о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.
Президенты провели телефонный разговор / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Лидеры двух стран обсудили ускорение переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.
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Также разговор шел о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.
Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар.
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