Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле

Также разговор шел о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Лидеры двух стран обсудили ускорение переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Читайте такжеПорошенко опубликовал указ о прекращении действия для Украины некоторых договоров с СНГ Также разговор шел о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах. Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар.

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