Порошенко обсудил с Эрдоганом соглашение о свободной торговле

01:43, 24 мая 2018
Политика
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Президенты провели телефонный разговор / фото president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Лидеры двух стран обсудили ускорение переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

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Также разговор шел о путях расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар. 

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Теги: #Эрдоган#разговор#Петр Порошенко