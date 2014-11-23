На вооружение Нацгвардии поступили бронированные КрАЗы "Раптор"

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, автомобили были вручены Нацгвардии во время церемонии с участием министра внутренних дел Арсена Авакова.

По информации УСО, автомобиль Raptor-АРС-КрАЗ предназначен для переброски подразделений в условиях боевой обстановки. Бронеавтомобиль создан на базе шасси КрАЗ-6322, он устойчив, так как имеет массу 25,2 тонны.

Грузовик имеет бронезащиту стандарта STANAG 4569, оборудован бронированными стеклами и бойницами. При необходимости есть возможность вести бой непосредственно во время движения. Бронированная капсула для 24 бойцов снимается, что дает возможность использовать ее в виде стационарного пункта обороны (блокпост) с автономным кондиционированием, отоплением и аварийными люками.

Читайте такжеНацгвардия получила партию бронированных автомобилей Spartan-aps«Отличная машина. Добавляем стационарные крупнокалиберные пулеметы в люках с короной защиты сверху, и машина готова к боевым условиям», - отметил Аваков.

По его словам, это одна из двух версий бронемашин такого класса на базе КрАЗа, заказанных для Нацгвардии. В начале осени для Национальной гвардии уже были приобретены аналогичные модули, изготовленные на киевском предприятии «Практика».