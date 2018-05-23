Нардеп объяснил, почему Крымский мост - украинский (видео)

Все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, являются украинскими, отметил нардеп.

Крымский мост, как и весь аннексированный полуостров, принадлежит Украине.

Такое заявление сделал народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина".

"По моему мнению, как гражданина Украины, Крым наш, украинский. Следовательно, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, также украинские. Я бы закрыл дискуссию — если Крым наш, то и Крымский мост наш. И слава Богу, что он есть", — подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. Первой по мосту из Кубани в аннексированный Крым проехала колонна строительной техники во главе с КамАЗом, которым управлял президент России Владимир Путин.