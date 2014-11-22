Вместо Звягильского присягу народного депутата может зачитать Джемилев - Парубий

Об этом в эфире "Громадського ТБ" сообщил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Парубий, пишет Gazeta.ua.

Парубий отметил, что возглавляет депутатскую группу по подготовке первого заседания парламента.

"Я начал с того, что сказал, что не считаю возможным, чтобы Звягильский зачитывал присягу", — подчеркнул политик.

По его словам, во время открытия новой ВР сначала состоится торжественное заседание, которое будет вести председатель предыдущей Верховной Рады Александр Турчинов, затем состоится принятие присяги.

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Парубий отметил, что Турчинов планирует предложить выйти к парламентской трибуне старейшим депутатам Звягильскому, Юрию Шухевичу и Мустафе Джемилеву.

"Собственно Мустафа Джемилев, учитывая символизм того, что сейчас оккупирован Крым, оккупированы наши собратья, должен произнести присягу", — заявил политик, выразив надежду, что остальные депутаты поддержат эту инициативу.