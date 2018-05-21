Альтернативой Тимошенко может стать админресурс, а не персоналии – эксперт

Он также обратил внимание на преимущества социальной политики, которую проводит лидер «Батькивщины».

Политический эксперт, народный депутат трех созывов Борис Беспалый считает лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко наиболее вероятным победителем президентский гонки. Помешать в этом ей может лишь применение властью серьезного админресурса.

«Я думаю, на честных выборах шансы Юлии Тимошенко выигрышные. Результаты выборов в ОТО – тому подтверждение. По чести, не вижу серьезных конкурентов у нее на честных выборах», - сказал Беспалый в интервью журналистам.

Он напомнил, что недавно прошли шестые массовые выборы в объединенные территориальные общины, и все шесть выиграла «Батькивщина».

«Если ситуация будет развиваться плавно, не будет военного сословия, небо не упадет на землю, то нет никакой причины считать, что эта стабильная тенденция изменится. Не вижу альтернативной политической силы. Альтернатива Тимошенко — админресурс, не персоналии. И «Батькивщине» какова общая альтернатива? Нет. В отдельных местностях — да, в национальном масштабе — нет», - убежден Борис Беспалый.

Он также обратил внимание на преимущества социальной политики, которую проводит лидер «Батькивщины»: «Когда Тимошенко стала премьером, она много делала для людей. Вспомните «Юлину тысячу». В ее социальной ориентации также можно быть уверенным. Люди это не забыли, и это обеспечивает ей широкую поддержку».

Эксперт напомнил, что именно Тимошенко сохранила в государственной собственности стратегические предприятия, не позволила «теневую» приватизацию.

Что же касается соцопросов в межвыборный период, то Беспалый считает это политтехнологией, главная цель которой - отнимать баллы у лидера оппозиции, искусственно навязывая технических фигурантов.

Кроме того, по его словам, провластных политиков специально не включают в рейтинги, чтобы не «откусывали рейтинг у Порошенко».

«Это - манипуляция общественным сознанием в части политического лидерства. Затасовують Тимошенко, хотят показать, что она одна из многих почти равных претендентов. С другой стороны, делают «искусственное дыхание» президенту, игнорируя всех тех кто уменьшает его рейтинг», - объяснил политический эксперт.

По мнению Бориса Беспалого, «нынешний президент Порошенко в Украине непопулярен, и глазах Запада тоже потерял поддержку, когда его просили отменить электронные декларации для антикоррупционных активистов».

«Да, он борется. До конца ли — увидим. Хотя, повторюсь, его шансы выглядят ничтожно. И не исключено, что он найдет новые подходы, новые возможности... Но я уверен, что никакая технология не компенсирует плохую политику. А его политика является некачественной. Недореформы, полуреформы...где, кто, что-то подсуетился. А результат?» - обобщил эксперт деятельность Петра Порошенко.