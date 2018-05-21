Вехи недели. Награды и ленточки, программирование реальности и обострение на Донбассе

СБУ пресекла деятельность информационного агентства «РИА Новости Украина», расположенного в центре Киева и продуцировавшего негативную информацию о ситуации в Украине. Его руководитель Кирилл Вышинский был арестован Херсонским судом на 2 месяца, в защиту фактического руководителя подразделения ИА «Россия сегодня» выступило несколько российских топ-пропагандистов и международные организации. Через Вышинского проходили внушительные суммы, с помощью которых было вполне возможно оказывать значительное влияние на информационное пространство Украины. Полагаю, что он далеко не единственный подобный персонаж, поэтому расследование в отношении Вышинского должно быть показательным, ведь наличие у него российских наград и запрещенных георгиевских ленточек не делает его преступником в глазах Запада. Россия попытается использовать «фактор Вышинского» для нейтрализации резонанса от голодовки, объявленной в российской колонии украинским режиссером Олегом Сенцовым.

С возвращением парламентариев к работе в пленарном режиме ведущие политики постарались увязать собственную активизацию. Не исключено, что по той причине, чтобы выглядеть более привлекательными на фоне апатичной Рады, и на минувшей неделе оказавшейся неспособной сменить состав Центризбиркома. Петр Порошенко продолжает козырять антироссийской риторикой и ратовать за поместную православную церковь. Юлия Тимошенко призвала вывести Украину из-под внешнего управления, что позволяет предположить: лидер «Батькивщины» нащупывает эксклюзивные грани патриотической риторики. Остальные участники президентского рейтинга делают заявления в контексте привычного репертуара в системе координат зрада – перемога, предпочитая беречь силы для осеннего спурта.

Энергично опровергающий наличие президентских амбиций Владимир Гройсман ратует за создание Антикоррупционного суда так, словно этот шаг позволит ему полностью дистанцироваться от Петра Порошенко. Генеральный прокурор Юрий Луценко, отметивший в середине два года работы на Резницкой, предлагает лишить неприкосновенности Сергея Дунаева (за недостоверные сведения в декларации о доходах) и Александра Пономарева (за оказанное на журналистов давление). Шансов на удовлетворение представлений ГПУ немного, но на формирование «правильного» образа генпрокурора они влияние оказать могут. Отмечу, что Луценко снова высказался за создание правоцентристской политической силы, способной отказаться от заигрывания с избирателями.

Ситуация на Донбассе заметно обострилась, боевики все чаще пускают в ход запрещенные Минскими договоренностями виды вооружения. Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев выступил с обращением к гражданам Донбасса, подчеркнув, что Вооруженные Силы Украины будут предпринимать максимум усилий для обеспечения безопасности мирных жителей. Интересно, что наряду с этим наши военные активизировали действия в отношении противника, захватит три миномета и нескольких пленных.

Евгений Магда