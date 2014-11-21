Польша требует готовить новые санкции против России

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына в интервью газете Süddeutsche Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

Если Россия будет осуществлять наступление на восточноукраинские города вроде Мариуполя, тогда "мы должны немедленно ввести новые санкции", отметил министр.

Дипломат убежден, что ЕС должен начинать разрабатывать новые штрафные меры еще до такого развития событий. Санкции и низкая цена нефти - это, по словам Схетыны, сейчас самое сильное оружие против Москвы.

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В то же время польский министр предостерег от военного конфликта между НАТО и Россией. "Это означало бы начало третьей мировой войны", - считает он.

Относительно возможных поставок оружия в Украину, то, по словам Схетыны, в отношении Украины не действует эмбарго, которое бы запрещало такие поставки. В связи с этим Киев может обратиться к "соответствующихм компаниям и поставщикам", отметил министр.